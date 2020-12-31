12港人判刑｜譚耀宗：案件依法依規處理　朱凱廸：家屬難助上訴

12名港人偷越邊境案昨（30日）判刑，組織他人偷越邊境罪罪成的鄧棨然、喬映瑜，分別被判有期徒刑3年及2年；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟被裁定偷越邊境罪罪成，則判處有期徒刑7個月。 全國人大常委譚耀宗今早（31日）在港台節目《千禧年代》上表示，案件是依內地司法制度處理，形容是依法依規處理。他又指，若被告不服判決可在10日內提出上訴，上訴失敗亦不會加刑。 一直協助12港人家屬的前立法會議員朱凱廸表示，在判刑後家屬難以協助提出上訴，因他們無法接觸當事人，他又指，官派律師與各被告簽署的合約已經完結，在一審階段結束後，官派律師已再無接聽家屬電話，未能協助提出上訴。

朱凱廸表示，在判刑後家屬難以協助提出上訴，因他們無法接觸當事人，又指官派律師與各被告簽署的合約已經完結，在一審階段結束後，官派律師已再無接聽家屬電話。（資料圖片/李澤彤攝）

譚耀宗：未來一定能探望當事人 惟注意疫下仍需隔離



譚耀宗認為，今次審訊是公開審判，有人大政協代表、記者及家屬參與，只是沒有網上直播，但他自己不清楚有哪位人大政協代表旁聽。他又指，10名港人家屬未來一定能夠探望當事人，只是可能現時仍未安排到哪個監獄服刑，但他提醒回內地探望仍需要14日強制隔離，家屬要作留意。

朱凱廸指，若大眾只單純分析判刑是否過重，是忽略司法制度的核心，強調若司法程序不當，無法保障當事人，正如其中一人家屬所指，「哪怕是入獄1日，都是冤獄」

他又批評，當局一直秘密扣押12港人，並派「自己人扮公開審訊」，被告亦被剝削自行委聘律師的權利，而官派律師只說當事人態度良好，未有替當事人道出案件中具爭議的地方。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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梁美芬：相信社會都同意今次「判得好輕」

本身是大律師的經民聯立法會議員梁美芬指，相信社會都會同意今次是「判得好輕」，從法律角度而言，只是判決與偷渡相關罪行，判刑屬正常，對兩位未成年人亦有作寬大處理。她表示，內地刑期會計算已被扣押時間，相信待當事人刑期屆滿後才會有港深司法協作，但她預計被告能上訴減刑機會不高。

梁美芬又指，正常情況下家屬可以探視當事人，建議家屬要另找內地律師處理，她又相信香港法院在日後接收被告後，不會再讓他們保釋。

▼12港人家屬首次見記者情況▼