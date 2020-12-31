公民議政平台籌委會宣布解散：泛民政黨高層割蓆動搖市民信心

由多名民主派區議員牽頭的「公民議政平台」近日備受關注，平台籌委會原定今（31日）召開記者會交代路線方向。惟十名民主派區議員岀席記者會時表示，因平台不可能實現「團結不同勢力、超越黨派成見」的初衷，香港公民議政平台籌備工作立即中止，籌委會將即日解散，眾人即場鞠躬道歉。 離島區議員梁國豪表示，對於有人因部份籌委的背景和身份杯葛計劃，令計劃因成見而夭折，他們深感可惜，期望日後有其他人牽頭重啟平台計劃，各方能以最廣闊的胸襟參與。

記者會不設答問環節，由離島區議員負責發言。他稱籌委會一直重視不同版塊的意見，邀約不同政治光譜人士見面。截至 12 月 21 日，共有 27 名籌委加入，涵蓋不同政治光譜議員。同時有不少議員承諾在平台正式成立後加入，情況令人鼓舞。

惟梁國豪稱，他們再三邀約部分泛民傳統政黨，獲得回覆卻是「暫不討論」，令整件事寸步難行，陷入僵局。」直到有報道指政府有意DQ 民主派區議員後，部分泛民傳統政黨的高層即時公開發表「割蓆言論」，他認為此舉限制黨員參與平台係行為，更動搖市民對平台的信心。

29號召緊急會議 決定中止平台籌備工作

直至近日三名公民黨和民主黨成員退岀籌委後，籌委會在29 號晚召開緊急會議，諮詢不同版塊的意見和討論三小時後，決定中止平台的籌備工作。

梁國豪指，對於有人指平台由本土派主導，不會由參與由本土派主導的平台。他強調平台籌委會由各區民主派議員派出代表參與，並無任何派別所壟斷。

批建制、政府攻擊是「笑話」

至於民政事務局長徐英偉指平台為「非法平台」，有機會要負上法律責任。籌委會認為有關攻擊是「笑話」，重申平台宗旨清晰，就是「反映香港人既真實意願，謀求香港人既共同福祉」。

▼今年6月6日，十八區區議會聯席會議通過成立「香港公民議政平台」▼

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公民議政平台上周致函邀請各區直選區議員出席記者會，稱獲為數不少的民主派人士承諾加入，又稱明年1月開放予所有合資格人士申請加入。



不過，民政局長徐英偉日前批評議政平台是「公然挑戰中央政府的底線」，敦促議員懸崖勒馬，否則必將接受法律制裁，之後民主黨、公民黨等分別有成員退出籌委會，但稱與國安法或DQ無關。