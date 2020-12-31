公民議政平台籌委會解散陷羅生門　民主黨反駁割蓆指控

由多外跨黨派民主派區議員牽頭的「公民議政平台」，早前受到建制一方攻擊，民政局局長徐英偉日前批評議政平台是「公然挑戰中央政府的底線」。 近日多名民主派區議員退出平台的籌委會，籌委會今日（31日）宣布解散。 事件再次令關係淡薄的泛民內部出現裂痕，離島區議員梁國豪批評他們再三邀約部分泛民傳統政黨，獲得回覆卻是「暫不討論」，令整件事寸步難行，陷入僵局。其後民主黨回應指，平台從來沒有邀請政黨參與，對無法溝通一說感到詫異。

梁國豪在籌委會記者會上表示，他們再三邀約部分泛民傳統政黨，獲得回覆卻是「暫不討論」，令整件事寸步難行，陷入僵局。又指政府有意DQ 民主派區議員的報道出現後，部分泛民傳統政黨的高層即時公開發表「割蓆言論」，認為此舉不單限制黨員參與平台活動，更動搖市民對平台的信心。

民主黨回應事件指，明白「公民議政平台」籌委面對強大政治壓力，及政府無理打壓風險，理解他們解散的最終決定。

民主黨指平台以區議員身份組成 從無邀請政黨參與

對於梁國豪的批評，民主黨回應指，公民議政平台從來沒有邀請政黨參與，而是以區議員的個人身份組成，而該黨從沒阻止黨員參與，故對無法溝通一說感到詫異。該黨強調，面對國安法、無法示威等情形，希望民主派同路人能一起對抗極權，而非指責他人，強調民主黨會繼續與香港人一起努力，在各個崗位堅持理念，面對未來難關。

▼今年6月6日，十八區區議會聯席會議通過成立「香港公民議政平台」▼

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葵青民主派區議員指事前不知情 認為決定未經授權

公民議政平台籌委會解散，亦掀起一輪爭拗。葵青區民主派議員發表聲明，指事前不知籌委會的決定，批該項決定未經授權。

蔡青民主派區議員聲明指，該區區議會在6月6日大會上通過支持成立公民議政平台，雖然之後有在恒常的聯合會議溝通，但一直無從得知明確的籌備進展。該區區議員說，他們一直期待平台的成立方向及內容，以求作深入討論。

對於今日籌委會解散的決定，該批葵青區議員指從未事前得知，亦未就聲明作出授權，認為有關聲明並不能代表葵青區民主派議員。