【政策分析】中環灣仔繞道將通車　皇后碼頭「殘留的驅殼」被淡忘

中環灣仔繞道將於本月20日通車，由於隧道被發現有多處裂紋水漬，更有隧道壁有破損，工程質素成為公眾關注點。但相對以上問題，繞道工程有一項延續多年的爭議，大眾可能早已淡忘。 話說十多年前政府拍板興建中環灣仔繞道時，須拆卸一級歷史建築皇后碼頭，引起保育人士不滿。「好打得」的時任發展局局長林鄭月娥當年負責此事，她曾在2007年「單刀赴會」舌戰留守抗爭者，成為其官場生涯一大「代表作」，間接促使她繼續「上位」，乃至成為特區首長。 只不過事隔十多年，有關皇后碼頭的重置問題仍停留在諮詢階段，民間不滿政府不於原址重置，政府也交不出最終定案。碼頭組件至今仍在大嶼山一個政府倉庫「封塵」中，不知何時才重見天日。

興建9年的中環灣仔繞道將於1月20日通車。（張浩維攝）

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繞道工程致皇后碼頭拆卸 林鄭經此一役聲望大增

政府於2000年代初推動中區填海計劃第3期，其中一項重點工程便是興建中環灣仔繞道。被認為具歷史價值的中環天星碼頭以及皇后碼頭，皆要遷就發展「冇得留低」，其中天星碼頭於2006年11月拆卸，民間保育意識急漲。雖然皇后碼頭後來被古物諮詢委員會評為一級歷史建築，但政府仍企硬在2007年拆卸皇后碼頭，引起保育人士大力反彈。

話分兩頭，林鄭月娥在2007年政府換屆前，本身擔任民政事務局常任秘書長，當時她深獲時任特首曾蔭權器重。曾蔭權競逐連任、與鄉事派會面時，也當面大讚她「好打得」。曾蔭權同年連任成功並成立發展局，邀請林鄭月娥擔任局長，該局除主管規劃、土地用途、工務事宜，亦兼管文物保育。

林鄭月娥一上任局長，即接手皇后碼頭這個燙手山芋。社運人士於4、5月起留守碼頭抗爭，至7月達到高峰。林鄭上任未足一個月，於7月29日親身出席兩個公開論壇，與抗爭者近距離接觸，解釋政府立場，並引用自己當年在港大也參與過社運的經歷，勸抗爭者停止絕食。

當然，碼頭最後照拆可也，警方於8月1日清場，林鄭月娥繼續受社運人士批評。然而林鄭在論壇期間表現得體，民望即時大升7個百分點，政界、傳媒和學者普遍對林鄭表現持正面評價，認為她勇氣可嘉，膽敢單人匹馬舌戰異議者，官場甚至已傳出她於下屆政府可能更上層樓擔任司長。後來的故事大家都知道，林鄭2012年升任政務司司長，至前年當選特首。

林鄭月娥（中）任發展局局長期間，主理皇后碼頭拆卸及重置問題。（政府新聞處圖片）

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當年的重置計劃：2012或2013年完成

皇后碼頭拆卸後，政府將部分具紀念價值的組件，包括最經典的「皇后碼頭」牌匾、屋頂、船柱等，存放在大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫，一直至今。

早在2007年5月碼頭拆卸前，規劃署已開展「中環新海濱城市設計研究」，探討重置皇后碼頭選項，提出的建議包括在日後新海濱區重組碼頭，以及原址重組。政府先後諮詢過立法會、區議會及多個法定組織意見。政府原本預計，如在海濱重置2012年底前可完成，如原址重置則在2013年底前完成。

到2009年8月，林鄭月娥一錘定音否定原址重組方案。她指出「社會上大部分人的意見認為皇后碼頭應重組於海邊」，而原址重置亦會影響P2公路工程（現時的龍和道）走線以至通車時間。政府傾向於中環9號和10號碼頭之間，即填海後的新海濱區重置皇后碼頭，並恢復部分碼頭功能。

此決定當時引起爭議，因政府的諮詢方式被指有引導性，海濱重置的選項被說成「重現生機」、「保留碼頭功能」，但原址重置就被說成「失去碼頭功能」、「P2公路延期通車」。保育人士亦堅持，原址重置才能保留碼頭歷史意義，否則只是徒具其形。

皇后碼頭部分組件，現時仍存放在大嶼山狗虱灣，等待日後重置。（土木工程拓展署圖片）

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現實：繞道通車 碼頭重置研究、研究、再研究

原址重置或覓地重置兩種聲音一直爭持不下，其後政府「轉身射個三分波」，於2010年成立海濱事務委員會，職責範圍包括皇后碼頭重置問題。規劃署於2011年發表中環新海濱城市設計研究總結報告，明確提出要於新的中環海濱重置皇后碼頭。

不過後來政府沒有實質動作，直至2013年2月，發展局表示重置皇后碼頭涉及海濱整體工程，需進行更深入的工程研究，未能交代重置時間表。翌年，土木工程拓展署向海濱事務委員會提交文件，建議2016年底動工重置碼頭，2018年完成。政府建議新址將恢復碼頭功能，而碼頭原址則會建一個近七千平方米的露天廣場，展示昔日皇后碼頭的歷史元素。

可是相關工作依舊「龜速」，拖到2016年3月，政府又再就海濱重置的具體方案展開公眾諮詢，同年年中完成。可是今次整體意見，較多支持原址重置，屬舊事重提，不合政府議程，發展局以當日規劃署已決定地點為由，堅持於海濱重置。在往後接近3年，政府對於重置計劃再無詳細交代，現時連中環灣仔繞道都快通車，皇后碼頭「殘骸」仍繼續躺在大嶼山狗虱灣倉庫，未見天日。

至於原址的露天廣場，有電視台前日（6日）報道，建設方案早在2014年獲區議會通過，但至今也只得一些花槽。對於皇后碼頭重置的進度，發展局的回應是，正就2016年諮詢所得意見進行分析，完成後會盡快落實未來路向及具體時間表。

2007年皇后碼頭拆卸一役，引發港人對保育古蹟的覺醒。（資料圖片/Getty Images）

拖拉12年 碼頭即使重置 情早已不再？

皇后碼頭重置問題，由2007年未拆時已開始研究。兜兜轉轉，莫說重置工作進展，現時外界連政府具體打算如何重置都未知道。不論任何理由，予外界觀感還是難以接受。

有人說，時間可以丟淡一切，猶記得當日碼頭拆卸之時，不少市民高呼可惜，有示威者被抬走時仍在大喊「誓死保衛皇后碼頭」。事隔12年，昔日留守抗爭的青年，今日也快變中年，局長也變了特首。新一代對早已在十多年前拆卸皇后碼頭未必有情感，記憶出現斷層。或許即使日後碼頭重置完成，早已不是那回事了。