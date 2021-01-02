新冠肺炎｜田北辰斥政府試水溫模式抗疫　盧偉國撐全民強制檢測

實政圓桌立法會議員田北辰今日（2日）出席電台節目時批評政府抗疫邏輯混亂，例如限聚令以2人為上限，但食肆曾經准4人坐一枱，以及向確診者派發5000元的政策，不同官員說法亦有所不同。田北辰認為，相對於澳門政府「話做就做」的作風，港府的抗疫政策要視乎民情反應，面對民情反彈才會收緊，例如現時每幢大廈的強制檢測門檻由4個不關連個案降低至2個，認為政府「不如一早諗清楚門檻」，不要「又鬆又緊」，形容政府的管治模式是「試水溫」。

盧偉國表示，政府應該有魄力及果斷使用賦權以加強執行力度，並指商界抱住認為長痛不如短痛的心態，自己支持強制全民檢測，並希望藉此盡快通關，呼籲市民配合政府防疫措施。（資料圖片）

田北辰又指，自己反對強制全民檢測，認為強制全民檢測可行性有限。他表示港人適應「幾開放、幾民主」的傳統，加上現時政府弱勢，如果政府推出強制措施，市民即使會被罰款亦未必參與，亦會認為政府「唔會去到盡」。田北辰又稱現時為止政府推出的強制抗疫措施都是無效，政府要想清楚是否有能力執行強制全民檢測。田北辰建議，全民檢測應是免費，否則無法鼓勵市民自願檢測，又指如果每日都有輸入個案，市民看不到全民檢測有成效亦不會參與。

政府可以向業主提供稅務優惠並鼓勵減租

田北辰認為，疫情對商界而言是關乎存亡，建議商界盡量縮減開支。他認為政府取消保就業計劃對商界「幾傷」，並預計失業率會攀升。田北辰指政府鼓勵市民不出外，但商家依然要付鋪租，但政府又不肯出手鼓勵業主減租，認為政府可以向業主提供稅務優惠並鼓勵減租。另外，田北辰又認為本港的外匯儲備「大到無倫」，但政府沒有解釋為何不動用部分外匯儲備作抗疫政策之用。他建議政府從外匯儲備撥錢幫助各行各業，以面對此百年一次的疫情。

經民聯立法會議員盧偉國亦批評政府抗疫表現，認為政府外防措施不清楚，又不點名批評政府專家顧問袁國勇起初指不打疫苗，現在改口呼籲打疫苗的說法前後不一。他認為政府疫情統籌工作經過一年仍沒改善，令市民有所抱怨，又指政府應該有魄力及果斷使用賦權以加強執行力度。他指商界抱住認為長痛不如短痛的心態，自己支持強制全民檢測，並希望藉此盡快通關，呼籲市民配合政府防疫措施。盧偉國又表示，政府可以推出工務工程，以基建帶動經濟，以及把握內地經濟增長的機遇。

現時立法會僅得兩名非建制派議員，盧偉國認為在沒有泛民主派的議會內，經民聯的態度及定位亦沒有改變，政府做得不好都會「鬧爆」，亦會是其是非其非。盧偉國指現時撥款可以順利通過，對議會議事正常化感可喜。田北辰則認為，立法會審議過程能否令市民信服重要，指如果建制派不發言或「搵嘢講」會令市民觀感差，又指現時建制派議員質詢時比以前多了數字支持論點，自己則歡迎這新挑戰。