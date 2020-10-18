聖公會改選大主教　陳謳明當選接替鄺保羅　去年曾稱反暴力

香港聖公會大主教鄺保羅將於2021年1月1日退休，聖公會今日（18日）舉行第八屆總議會大主教選舉團特別會議，選出新一任主教，3名候選人分別是西九龍教區主教陳謳明、東九龍教區主教郭志丕，以及香港島教區繼承主教謝子和。 消息指，經點票後陳謳明當選新一任大主教。《教聲》之後報道，陳謳明主教獲選舉團三院各超過半數贊成票，當選聖公會下任大主教。 去年在反修例示威期間，陳謳明曾與大主教鄺保羅共同發出牧函，批評政府剛愎偏執；後來7.1佔領立法會事件後，亦曾發牧函強調不能接受暴力行為。

強調政治多元 勉教友勇抗社會洪流

大主教選舉今日下午在灣仔鄧肇堅中學舉行，候選人必須在選舉團內之主教院、聖品院與平信徒院分別得票最多，並獲選舉團三院各超過半數贊成票的候選人，即當選為大主教。

按照《教省憲章》第12章規定，大主教「任職並履⾏與⼤主教席位有關的職務及責任，直至他年屆70歲（退休年齡）該年之年終」；另外，「退休之⼤主教應⼀直留任⼤主教之職，直至候任⼤主教圓滿就職為止。」

現年58歲的西九龍主教陳謳明，於1987年獲英國紐卡素大學哲學學士（教育）學位、1991年獲按立為會吏，2005年5月出任聖約翰座堂主任牧師，至2012年陞座就任西九龍教區主教，有人形容陳謳明立場溫和，政治上較中性。

他今年1月曾接受《教聲》訪問時，勉勵教友要勇敢地肩負抵抗洪流的重任，強調作為基督徒，要分清楚什麼是政治，什麼是信仰，並要尋求「信仰一致，政治多元」。訪問又引述教會四大聖師之一的聖安博的名言，指國家不在教會之上，也不在教會之下，而是在教會之中，「也即是教會對政府同時有同行者及監察者的角色，既非政府反對耆，也非政府附和者。」

▼三名大主教候選人簡歷▼

去年6月爆發反修例示威，聖公會主教院發表牧函，指事件起因是政府忽略市民的聲音和恐懼，「在無限擴大及絕對化『修例至上』的情况下，不自覺地流露出剛愎、偏聽和偏執的態度」。牧函下款是鄺保羅大主教、陳謳明主教及郭志丕主教，他們對反修例過程中有人受傷甚至身亡表示悲痛，強調教會「堅持向暴力說不」，反對以暴易暴製造更多身心靈創傷及仇恨，但欣喜年輕人有赤子之心，願為理想站出來。

至七一佔領立法會事件後，主教院發表再發表牧函，對示威者的行為感到痛心，稱不能以破壞來爭取自己的訴求，不會接受暴力行為，同時呼籲政府以行動回應市民訴求，重建與市民的互信。

管浩鳴現身 表明不受訪

協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，亦有現身選舉場地，但他表明今日不會接受傳媒訪問。