立法會擴展Zoom開會安排至委員會　法律顧問：內部事務可自行決定

立法會內務委員會今（8日）召開會議，通過將以應用程式Zoom開會安排擴展至事務委員會、小組委員會和法案委員會的正式會議，議案將由內會主席在下周三（13日）的立法會大會上動議處理。多名議員發言時關注Zoom的安全問題。 立法會法律顧問解釋相關安排的法律依據，稱立法機關有特權規管內部事務和程序，根據《基本法》第75條，立法會可自行制定《議事規則》，而立法會轄下委員會在疫情下平衡維持社交距離和履行職能屬立法會內部事務，因此在不牴觸《基本法》的情況下，立法會有權就此作出決定。 法律顧問又指，經過立法會通過議案確立視像會議為委員會程序後，議員在視像會議上發言亦可受到《立法會(權力及特權)條例》保護。

陳維安：大多數議員有使用Zoom經驗

旅遊界姚思榮關注，Zoom會議會否有法定人數規定，以及市面上會否有其他通訊軟件比zoom更好。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓認為，Zoom始終不是立法會自行開發的程式，擔心會出現安全問題。

熱血公民議員鄭松泰發言時批評，視像會議做法在政治上不可接受。醫學界陳沛然則憂慮，縱使議員是以視像開會，但仍有數十人要在立法會大樓工作，建議減少會議次數。

立法會秘書長陳維安回應指，Zoom被廣泛應用，大多數議員有使用Zoom的經驗，另外Zoom亦容許做到秘書處做到即時傳譯，認為在現階段委員會會議上，Zoom的安全性可以接受。他又指，Zoom會議同樣有法定人數，秘書處會在開會前點算，如議員要求，秘書處亦會點算法定人數。

葉劉批官員質詢答案非常長 「如果再係咁拖，熄佢地咪」

另外，內會主席李慧琼在會上匯報上月14日與政務司司長張建宗會面內容，她引述張建宗當時表示，防疫是當前急務，當局已全面收緊防疫措施。

民建聯葛珮帆說，要向司長反映，有市民長時間沒有收入，要依靠信用卡度日。工聯會麥美娟表示，「天氣凍、人心亦凍」，街上出現很多露宿者，疫情下文康設施及連鎖食肆都不開放，要求政府為他們租用酒店和賓館。

新民黨主席葉劉淑儀指，留意到很多政府官員回答議員質詢時的主體和補充答案非常長，令議員後續的發問機會減少，希望立法會主席梁君彥及副主席李慧琼提醒官員發言要精簡，「如果再係咁拖落去唔俾我地問，咁熄咪囉，熄佢地咪等我地問囉。」