港府擬起訴協助許智峯潛逃2丹麥國會議員　兩地現無引渡協議

民主黨前立法會議員許智峯上月透過外訪丹麥後宣佈潛逃，丹麥保守黨全國青年委員會前主席Anders Storgaard曾透露，多名丹麥政界人士有份協助許智峯潛逃。 丹麥《政治報》（Politiken）昨（8日）報道，香港政府正研究引渡2名丹麥國會議員，分別是左翼「獨立綠黨」的艾巴伊克（Uffe Elbæk）和「保守黨」的阿米茲波爾（Katarina Ammitzbøll）。2人據報被指提供虛假的環保會議邀請，令許智峯得以掩飾流亡的意圖。丹麥傳媒又指，香港政府確認正研究有甚麼法律選項，處理協助許智峯流亡的人士。但現時香港和丹麥並無引渡安排協議。 《香港01》正向保安局及警方查詢事件。

丹麥《政治報》（Politiken）報道，香港政府正研究引渡2名丹麥國會議員，分別是左翼「獨立綠黨」的艾巴伊克（Uffe Elbæk）和「保守黨」的阿米茲波爾（Katarina Ammitzbøll）。

丹麥傳媒引述丹麥外長表示，丹麥政客可以與他們想見的任何人見面，不必擔心遭到報復，政府會完全捍衛這項權利。

Uffe Elbaek昨在Twitter上回應說，因他們支持許智峯，令中國方面考慮將他、Katarina Ammitzbøll、丹麥保守黨全國青年委員會前主席Anders Storgaard、和曾為許智峯安排行程的Thomas Rohden拘捕。

新民黨主席葉劉淑儀早前指，有丹麥政客承認為協助許智峯流亡而發出虛假的外訪邀請函，問律政司有否研究可否引用《刑事訴訟程序條例》第89條，起訴該些丹麥政客。

保安局局長李家超徵詢律政司後，周三（6日）書面答覆時稱，許智峯是公然棄保潛逃的逃犯，任何人包括外國政客，如果涉嫌組織、策劃或協助潛逃的罪行，警方會積極調查，在現有的法律框架下，追究其法律責任。