2元乘車優惠︱鄭松泰倡擴展至青年　柯創盛批需13個月落實太慢

勞工及福利局局長羅致光昨日（11日）指，最快明年首季將2元乘車優惠擴至60至64歲人士。民建聯立法會議員柯創盛今早在電台節目中表示，政策13個月後才推行，時間應有進一步壓縮的空間，「13個星期我就收貨」。 熱血公民立法會議員鄭松泰則指，政策由主要援助退休人士，擴展到更多仍在勞動市場的人士，政策邏輯上會出現矛盾，質疑既然要幫助在職有需要人士，為何不將津貼擴展至其他面對龐大經濟壓力的年齡層，如學債纏身的青年。

柯創盛。（資料圖片）

柯創盛：等到花兒也謝了

柯創盛形容，擴展乘車優惠是「千呼萬喚」、「等到花兒也謝了」，政策自2019年中已有相關討論，各階層人士爭取已久。他指，由特首去年初公布到現在，已花了一年時間，要再等13個月才實行太慢，認為如政府有心做，很快就做到：「13個月，應該政府仲有空間加快，13個星期我就收貨。」他認為，政策的整體精神是為初老人士提供優惠，政府時間控制上比較保守，認為如要杜絕濫用情況，加強宣傳、罰則、執法已可做到。

至於將來政策五年一檢，柯創盛指，時間說長不長說短不短，關鍵是檢討過程中會否配合當時社會情況。他指，政府計劃日後交由顧問報告就政策提供建議，要求當局日後必須向議會詳細交代檢討內容。

鄭松泰。（資料圖片）

鄭松泰：政策最初援助退休人士為主

鄭松泰表示，2元乘車優惠於2012年推出時的目的，是鼓勵長者出行，多參與社交活動，屬一種退休後的回饋。不過時移勢易，現時被要求擴展到60至64歲，而這個年齡組群的工作人數仍然很多。

因此他認為，政策邏輯上可能會出現矛盾：既然政策不是幫助退休長者，連其他勞動人口都受惠，那麼其他組群的有需要人士，例如剛出來社會工作、學債纏身的青年，為何又不能獲得援助？這是政府需要解答的問題。他亦擔心，政策日後五年一檢，可能是政府為往後「打退堂鼓」收回優惠鋪路。

社區組織協會社區組織幹事吳衞東表示，由於長者申請新八達通需要一些時間，包括填表、交相片，過程也需個多月，擔心未必每位長者都願意花時間申請。他又認為，如果政府有心鼓勵中老年人士就業，大可分階段推行計劃，讓60至64歲人士先享用優惠，往後再轉用個人八達通。吳衞東認為，現行港鐵及巴士公司的巡查措施已能有效防止濫用，政府亦應要求這些公共交通營辦商為社會承擔更多，降低票價。