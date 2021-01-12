人民日報指反對派有「奪權三部曲」　美駐港領事「發號施令」

1月6及7日，合共55名民主派人士因參與立法會「初選」而被指涉嫌干犯《港區國安法》第22條「顛覆國家政權罪」，遭警方拘捕。《人民日報》今日（12日）發表評論稱，反對派要利用選舉「奪取管治權」，將香港變成針對國家的「顏色革命」和滲透顛覆活動的基地。

稱民主派有操控立法會、特首選委、特首選舉「奪權三部曲」

《人民日報》發表題為〈香港選舉絕不能成為反中亂港勢力的「工具」〉的文章，表示民主派推動「35+」成為立法會大多數，「目的只有一個，就是利用選舉奪取管治權，進而把香港變成針對國家的『顏色革命』和滲透顛覆活動的基地」，又稱民主派計劃操控立法會、操控行政長官選舉委員會、操控行政長官選舉的「奪權三部曲」。

指蓬佩奧指手劃腳祝賀初選 戴耀廷背後有「外國主子」

文章指，外部反華勢力企圖介入香港選舉，並舉例美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）「多次就香港事務指手劃腳，甚至發聲明祝賀香港反對派所謂『初選』成功，還揚言將密切留意香港選舉情況」。又舉例指美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith），「身體力行」，頻頻密會反對派議員，「暗中『發號施令』，企圖干預選舉」。

文章又稱「最擅長『操盤』的戴耀廷，背後站着的正是外國『主子』」，指他的研究和活動得到有「中情局分店」之稱的美國國家民主基金會和美國國際民主研究院的大力支持。

文章指，世上沒有任何一個地方的選舉，可以容忍內心不認同國家、蓄意與中央對抗，甚至意圖顛覆國家政權、勾結外部勢力危害國家安全者當選並取得政權機關的主導權，又說「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」是香港選舉必須遵循的原則和底線。文章表示，對於反中亂港分子，除了依法嚴厲打擊，也要在制度上全面築牢屏障，不給反中亂港者竊取特別行政區管治權以可趁之機。