政圈風聲｜2元乘車優惠明年始「到站」　建制憂被市民怪罪礙選情

等了又等， 政府終於公佈將2元公共交通乘車優惠，擴展至60至64歲人士。不過，政府指設定新系統需時，最快2022年第一季才能實施，距離真正「埋站」，仍有一段距離。建制早在地區大鑼大鼓「成功爭取」，早前一度傳出政策「流產」，已引起地區極大反彈，今次終於敲定出台日子，但進度緩慢亦惹來建制不滿。 有建制派就提出，應在本年中或第三季落實，讓市民盡早享受福利，此建議亦難免令人覺得，若趕不及今年9月立法會選舉之前推行，隨時影響選情。

政界一直有說法，建制派前年在區選大敗後，港府為安撫建制，答允降低2元乘車優惠門檻至60歲，但這牽涉政府對「長者」定義問題，易令人質疑政策不一致。

直至去年底，傳出政府因財政、八達通遭濫用等問題，考慮擱置計劃，當時有指一旦落實放寬門檻，至2025年政府每年開支近百億元，行會成員葉劉淑儀更表明支持煞停。列車突然「慢駛」，令建制派質疑政府圖「走數」，當初大張旗鼓向市民表示「成功爭取」的建制派，自然大感不滿。

就在傳出政策「難產」期間， 建制派多次出招，輪流發言反對政府「開位」撥款， 炮轟政府為何有錢增聘人手，郤無預算推行60歲乘車優惠，面對只有建制派的立法會，政府最終撤銷所有「開位」申請。不能不承認，港府推行政策，有時也須仰賴建制派在立法會中的票數，兩者如果無法互惠互利達成共識， 很多議案也會在議會中淪為拖延戲碼。

建制派對於政府，推行60歲2元乘車優惠措施過度緩慢的不滿，是顯然易見的，民建聯主席李慧琼、鄭泳舜日前在網台訪問羅致光時，就催促對方加快進度，今年年中就展開登記程席；打算出戰地區直選的立法會前議員陳凱欣更多次留言，直斥：「2022 年第一季才實行60歲兩蚊乘車優惠，絕對不能接受！ 是工作能力問題，或是不想做？」

有建制中人直言，擔心趕不及今年9月立法會選舉之前推行措施，影響街坊，認為在經濟下行情況下，政府要「急市民所急」，加上立法會由建制派全面控制，民生政策搞不好，會被市民怪罪。不過話說回來，9月是否仍有立法會選舉，無人知曉，建制派或者不必太擔心。