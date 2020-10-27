60歲2元乘車｜林鄭：不存在撤回惟未有時間表　須處理濫用問題

特首林鄭月娥年初推出10項民生措施，包括將兩元乘車優惠的合資格申請年齡，由65歲降至60歲。惟近日政界傳出，有行政會議成員認為措施衍生的年度支出達百億元，且沒有經濟效益，政策推行存在極大阻力。 林鄭月娥今早（27日）出席行會前首次開腔回應，指相關顧問研究仍在進行中，不存在撤回或擱置已公布的政策目標，惟目前難以立即敲定時間表，因有許多複雜問題需要處理，包括財政、濫用長者八達通等情況。

林鄭月娥於2020年1月宣布，將「2元乘車優惠」，由65歲放寬至60歲。（資料圖片）

林鄭月娥指，兩元乘車優惠推出以來廣受市民歡迎，形容是「德政」，她希望在政府能力可支持的前題下，有更多人士能受惠。

自從政府煞停放寬2元乘車優惠的消息傳出後，建制派連日開腔炮轟，民建聯主席李慧琼表示對消息「極度遺憾」，促請當局盡快交代；經民聯立法會議員梁美芬預言若政府不推出相關政策，或會面臨司法覆核。不過，身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀，支持當局煞停放寬計劃，並引述《基本法》指港府的財政預算應量入為出。

勞工及福利局長羅致光日前在電台節目中「撲火」，強調「從來無話唔做」，但稱政府財務狀況是重要考慮，因今年1月提出擴大優惠時沒預想新冠疫情影響，亦無預計到要因應疫情動用3,000億元。