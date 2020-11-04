60歲2元乘車｜羅致光：無擱置惟難有時間表　評估遭司法覆核過早

早前有傳政府有意擱置60至64歲2蚊乘車優惠計劃，經民聯梁美芬在今日（4日）的立法會會議上提出書面質詢，是否會因應對疫情及推行紓困措施而耗用大量財政儲備，計劃暫緩或擱置特首於年初公布的10項民生措施中任何一項。

勞工及福利局局長羅致光重申，大前提是政府的公共財政能夠支持有關措施，須待全面檢討完成後才可詳細交代實施時間表，但政府的工作沒有擱置或停頓，而是努力進行中，在適當時間會正式公布。

梁美芬早前揚言政府若擱置計劃，可能遭到司法覆核，局方表示有關工作正在進行中，現時就司法覆核的可能性作出評估過早。