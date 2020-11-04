60歲2元乘車｜羅致光：無擱置惟難有時間表　評估遭司法覆核過早

撰文：翟睿敏
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早前有傳政府有意擱置60至64歲2蚊乘車優惠計劃，經民聯梁美芬在今日（4日）的立法會會議上提出書面質詢，是否會因應對疫情及推行紓困措施而耗用大量財政儲備，計劃暫緩或擱置特首於年初公布的10項民生措施中任何一項。
勞工及福利局局長羅致光重申，大前提是政府的公共財政能夠支持有關措施，須待全面檢討完成後才可詳細交代實施時間表，但政府的工作沒有擱置或停頓，而是努力進行中，在適當時間會正式公布。
梁美芬早前揚言政府若擱置計劃，可能遭到司法覆核，局方表示有關工作正在進行中，現時就司法覆核的可能性作出評估過早。
羅致光解釋，2元乘車優惠的全面檢討包括目標成效、財務方面的可持續性，並根據香港人口老化趨勢、公共交通的營運情況、防止濫用措施的成效、公眾期望及政府整體圴財政承擔能力等作深入研究。他引述特首林鄭月娥稱，出於對政府整體財政的考慮，需認真處理濫用的情況，故目前難以敲定一個具體時間表。
其他10項措施之一、為收入低於強積金最低水平人士供款，局方指預計於2025年全面推行「積金易」後方可實行，每年涉及的經常開始約6億元。另外，就以試行方式為為非公屋、非綜援低收入住戶提供現金津貼，當局預料試行3年的開支約80億元，將於明年推出。