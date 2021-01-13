港台編導蔡玉玲查車牌被捕　工會引消息已被停止參與鏗鏘集製作

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲製作元朗721專題報道，涉因查車牌取得車主個人資料時違反聲明被捕，被控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪。 案件明日（14日）在西九龍裁判法院續提堂，香港電台節目製作人員工會今日（13日）發聲明指，會派代表到場聲援。另外工會稱接獲消息，由去年11月至今蔡玉玲已被停止參與《鏗鏘集》製作。

+ 2 + 2 + 2

管方指待司法程序完結再安排工作

工會消息指，管理層一方認為蔡玉玲因查車牌被控一事，已進入司法程序，而案情與港台製作有關，謹慎做法是有待司法程序完結，再作工作安排。

工會表示，管方此舉變相將蔡玉玲無限期停職，認為只要同事的職務不涉及有關案件，毋須停派工作，否則管方等同未審先判。

警方早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報道車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱，經深入調查後於去年11月拘捕蔡玉玲。蔡玉玲涉嫌於去年5月至6月期間，透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關車主的個人資料，其後使用「不符合聲明所指的用途」，涉嫌違反香港法例第374章《道路交通條例》第111(3)條。根據有關條例，如果故意提供失實資料可被判罰款$5,000及監禁6個月。