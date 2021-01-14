郭偉强疑駕駛期間Zoom開會　大律師指或涉危險駕駛

立法會昨（13日）通過由內會主席李慧琼提出的擬議決議案，容許事務委員會、法案委員會或由內務委員會委任的任何小組委員會，以視像會議形式舉行遙距會議。 今早（14日）舉行的房屋事務委員會隨即舉行視像會議，根據直播畫面所見，多名議員雖然使用由立法會提供的虛擬背景，但都可以見到身處車上，其中工聯會郭偉强更疑似同時在開車及開會，或違反《道路交通條例》。執業大律師陸偉雄稱，若駕駛時分心，即使沒有發生交通意外，也有機會構成不小心駕駛，甚至危險駕駛。 郭偉强在Facebook回應說，他當時已盡快在適當位置停車繼續會議，又提及由於現時天氣寒冷，「車上暖氣是我的避寒中心，左撲右撲都是為社區服務」，呼籲大家要注意路上安全。

根據房屋事務委員會Zoom會議的直播畫面，郭偉强雖然有使用立法會秘書處提供的虛擬背景，但期間卻出現倒後鏡的畫面，郭的面部反光時明時暗，懷疑在開會期間曾駕駛汽車。

而在開會期間，郭偉强的訊號畫面一直較濛，委員會主席張宇人曾多番表示「睇佢唔到」，在會議後段當郭提出動議時，畫面更一度中斷，只有聲音沒有畫面，張宇人着他盡快重回會議，更說還有幾分鐘就要投票，「郭偉強成個人都唔見咗，剩係見到你隻左耳，一陣唔知你點舉手」。

郭偉强一度稱，若要他讀出動議就要轉畫面，屆時只能聽聲，見不到樣。不過此言卻惹來張宇人不滿，並指不明白為何郭偉强會「有聲無樣、有樣無聲」，郭偉强笑稱之後會教對方，惟張宇人卻說「我唔想知」。

另外民建聯柯創盛亦一度在Zoom會議期間出現在車上，他回覆查詢時表示，自己發言期間是在辦公室，但其後由於趕落區，故坐在朋友車上投票，並非在駕駛時投票，只坐在駕駛座左邊，亦有繋好安全帶，強調自己十分重視道路安全。

從兩人畫面所見，柯創盛的安全帶為左肩駁到右腰，即司機位旁邊的乘客位置，而郭偉强則為右肩駁向左腰，疑似坐在司機位。

大律師：駕駛期間Zoom或涉不小心駕駛、危險駕駛

執業大律師陸偉雄表示，相關行為是否觸犯法例要視乎該車輛是否行駛當中，香港法例第374章《道路交通條例》容納車輛安裝螢光幕，但除了用作倒車外，行車期間不可開啟裝置，例如不能看電影等。他又指，若涉事人因在車內開會而駕駛時分心，有機會被控不小心駕駛，甚至危險駕駛。

他解釋，只要駕駛車輛時短暫分心，沒有適當的謹慎及專注，即使沒有發生交通意外，已可構成不小心駕駛，而若涉事人明知其行為會帶來風險但仍不理會，繼續長時間進行，則屬危險駕駛。至於行車期間以Zoom開會偏向觸犯哪一項法例，陸偉雄說，要視乎當時的行車路段及駕駛者的態度等，如在塞車期間Zoom所涉及的罪行會較在高速公路Zoom為輕。

根據《道路交通條例》，不小心駕駛可處罰款5,000元及監禁6個月，而危險駕駛一經循公訴程序定罪罰款2.5萬元及監禁3年，一經循簡易程序定罪，可處罰款1萬元及監禁12個月。

郭偉强2016年曾被控不小心駕駛 罪名成立

翻查紀錄，郭偉强在2016年6月於薄扶林道曾因「抽頭」切線，與鄰線的士相撞，被票控不小心駕駛，在東區裁判法院被裁定罪名成立，判罰款3,500元，並須自費修讀駕駛改進課程3個月。