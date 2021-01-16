美國會報告指國安法毀「一國兩制」　港府強烈反對　批內容偏頗

美國國會及行政當局中國委員會 （CECC）14日發表2020年年度報告，指中央政府繞過立法機關，訂立《港區國安法》，拆毁香港「一國兩制」框架，同時破壞香港長久以來擁有的法治及對人權的尊重，又指控中國政府在新疆或已觸犯種族滅絕罪行。 港府15日晚上發聲明，強烈反對美國國會及行政當局中國委員會的報告，批評報告內容偏頗、出於政治動機，而非反映事實。

港府聲明表示，通過法律維護國家安全是國際慣例，指控《港區國安法》損害「一國兩制」為錯誤，又認為中央在「一國兩制」下絕對有權就此立法。聲明強調，每個國家都有維護其國家安全和主權的法例，國際社會不應採取雙重標準。

聲明批評，報告中有關《港區國安法》罪行定義不清晰的指控不正確，法例清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行和刑罰，亦保障市民在《基本法》及國際有關人權的公約適用於香港的有關規定下，享有的權利和自由。

稱警方執法與涉案人士政治背景無關

報告中亦批評警方執法行動不當，惟香港政府選擇性起訴示威者及運動領袖，卻未以同一標準處理警方的不當行為，或者是對民主運動者存敵意的人提出相應起訴。港府指，警方有法定責任維持公共安全及公共秩序，執法行動是基於證據和嚴格按照法律進行，與涉案人士的政治背景及立場無關。

報告同時指出，中央及港府阻礙新聞採訪、對司法機構施壓。港府回應指，香港新聞自由受《基本法》保障。傳媒為新聞工作進行採訪，而警隊有法定責任採取措施維持治安，警方只會在不影響行動效率的情況下，盡量配合傳媒工作，期望雙方互相理解。

+ 3 + 3 + 3

駐港公署：美方對特區政府依法施政蠻橫施壓

外交部駐港公署亦發表聲明，指美國報告「罔顧事實，顛倒黑白，充滿謊言和偏見，對特區政府依法施政蠻橫施壓」，又指美國以該國法案庇護香港違法者是粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表達強烈不滿和堅決反對。

發言人指，美國報告「肆意歪曲解讀『一國兩制』」，又指美國詆毀抹黑中央政府制定國安法，稱美國本質是要破壞「一國兩制」，損害中國主權安全和中國人民包括港人的利益。

發言人指：「香港正迎來由亂向治的重大轉折，這是舉世公認的事實，美方破壞『一國兩制』的拙劣伎倆絕不會得逞，該言重複一千遍終是謊言。」