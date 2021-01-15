美國會報告批一國兩制框架已毁 促華府向港民主派提供人道庇護

美國國會及行政當局中國委員會 (CECC) 美國時間周四（14 日）發表 2020 年年度報告，在有關香港問題部分，報告稱香港的「一國兩制」框架已被拆毁，嚴重破壞法治和港人長期以來享有的人權與自由，並強調自香港主權1997年移交中國後，美國國務卿首次認定香港未能保持高度自治。 報告建議，美國國會及行政當局官員應繼續聲援被港府起訴的民主派，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭等，並要求港府撤銷對有關民主派的起訴；又建議華府應向任何需要緊急保護的香港民主派提供人道庇護，以及為示威者、活躍人士、學生和其他因為香港失去自治權受影響的人，提供從香港合法進入美國的渠道。

+ 2 + 2 + 2

CECC年度報告中稱，過去一年香港政局動盪，是港府及中央拒絕解決港人的合理要求而造成的後果，包括港人要求制止警暴及成立獨立調查委員會。報告又指出，港府逮捕多名民主運動領袖、限制記者採訪自由、對司法機構施壓，以及對警員侮辱非暴力示威者行為日趨頻繁的現象視而不見。

報告認為，中國政府未有作出任何緩解緊張氣氛的行動，反而變本加厲繞過香港立法會在香港實施《港區國安法》，直接威脅港人合法權益和言論與集會等自由。報告形容《國安法》意圖針對、威嚇以及壓制香港民間團體，當中包括不少是支持中國國內人權問題的組織。但報告同時讚揚港人即使在此環境下，依然堅持為民主及人權奮鬥。

報告建議，國會及官員亦應敦促中方及港府重啟政改程序，在符合《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》的情況下，全面落實雙普選。報告又建議華府應向任何需要緊急保護的香港民主派提供人道庇護，以及為示威者、活躍人士、學生和其他因為香港失去自治權受影響的人提供從香港合法進入美國的渠道。

此外，委員會亦要求國會可根據《香港避風港法》及《香港人民自由和選擇法》通過相應法案，為香港民主運動參與者提供難民及臨時入境許可。