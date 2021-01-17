前監警會國際專家批鄧炳強拒聽意見　訪示威者內容無納入報告

監警會前年成立國際專家小組，協助監警會審視反修例活動相關的警務工作和程序，惟專家小組因監警會權力及獨立調查能力不足，五人國際專家集體請辭。 前國際專家小組成員、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott早前自行發表反修例事件報告，他昨天（16日）接受民主黨國際事務委員會訪問，提到專家小組去年來港時，曾與時任警務處副處長的鄧炳強會面，會面期間鄧炳強在會上花45分鐘發表演說，並七次以「Mob Psychology（暴民心理學）」對反修例運動作分析，與專家們的「Crowd Psychology（群眾心理學）」大相逕庭，他直言：「這根本不是討論」。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿、委員曾自嗚和袁海文透過視像方式訪問Clifford Scott。

鄧炳強為專家安排三小時課堂 Clifford Scott指當時很滿意

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿、委員曾自嗚和袁海文透過視像方式訪問Clifford Scott。Scott在訪問中指出，他在四十年前已開始研究公眾活動和示威，認為要了解示威者的行為，需理解觸發示威的起源和原因，以及群眾作出集體行動背後的理由。由Scott發表的報告將反修例運動分成三個階段，他指「6.9」至「7.1」是第一個階段，由非暴力的行動所主導，「7.1」是運動的第二個階段，開始出現暴力行為，到「7.21」開始演化成第三個階段，開始出現集體暴力行為，部分人由反修例，轉移到反對警察的不正當性（illegitimacy）。

專家小組曾於前年11月到港視察五天，曾與鄧炳強及多名指揮官會面，當時鄧炳強花45分鐘發表其個人意見，並七次以「Mob Psychology（暴民心理學）」對反修例運動作分析，與專家們的「Crowd Psychology（群眾心理學」大相逕庭，他直言：「這根本不是討論」。他透露，其中一名指揮官對專家小組所主張的「Crowd Psychology（群眾心理學）」很有興趣，並與專家交流和討論。

Scott續指，在小休期間，他與鄧炳強交流，希望他能夠理解「Crowd Psychology（群眾心理學）」，隨後鄧炳強於翌日安排了3小時的課堂，其中1.5小時由專家小組主席、曾任英女王警察監察局總督察的Sir Denis O'Connor向指揮官們講解有關警隊正當性（police legitimacy）的議題，另外1.5小時則講述有關社會認同理論 (Social identity theory)。他當時對警方的態度非常正面，惟最終他們的看法和建議全遭忽視，警方「其後所作出的行為與這些理論更加完全相反」。

Scott透露，專家小組訪港期間，曾訪問反修例示威者及協助的律師團隊，惟監警會拒將有關訪問內容加入報告，又指專家小組離港前，曾計劃召開記者會，並撰寫了新聞稿，惟監警會有人不滿新聞稿內容，傾向專家小組不要發佈有關內容。

Scott被問到警方如何能與市民重建信任，他指出這是非常複雜的議題，指由李立峯領導的研究團隊曾以「質性研究（qualitative research）」，面對面訪問示威者有關對警方看法，同時鍾庭耀以「量性研究」，以科學數據分析群眾對警隊的看法，兩項調查均顯示警方已失去正當性和信任。