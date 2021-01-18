梁美芬議辦民調：8成人贊成公務員宣誓　逾7成冀全民檢測

立法會本周三（20日）將辯論《施政報告》致謝議案，立法會梁美芬議員辦事處上月以網上問卷形式訪問逾780人，了解市民對2020年《施政報告》的看法，結果發現受訪者對《施政報告》評分的平均分為5.7分，當中愈年輕的受訪者群組，對《報告》評分平均分愈低，18歲以下群組評分只有3.6分。 至於受訪者最認同的新政策措施，首三位是要求公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》和效忠香港特區政府（80.9％），改革高中通識教育科（75.1％）和港鐵車費八折優惠延長三個月（72.8％）。另外，逾7成人希望政府推行全民檢測。

調查問及受訪者認為2020年《施政報告》最應接納哪些由經民聯立法會議員梁美芬提出的建議，首三位是推行全民強制檢測 （73.6％）、盡快重建高齡公共屋邨，例如石硤尾邨數字樓、南山邨及馬頭圍邨（40.1%），以及將2元乘車優惠計劃擴展至全日制學生（38.8%）。

梁美芬指，有73.6％受訪者認為《施政報告》最應該推行全民強制檢測，大幅拋離第二、三位，反映市民最希望本港疫情清零，盡快和內地恢復通關，重振經濟。

愈年輕群組對施政報告評分愈低

調查亦發現，愈年輕的受訪者群組，對《報告》評分平均分愈低，65歲或以上受訪者平均評分6.5分，但18至35歲平均評分僅4分，18歲以下更只得3.6分。梁美芬認為，年輕人評分低反映他們未能理解政府施政，「你有你做，佢地未必接收到」。她強調，除撥款推出更多措施協助青年把握粵港澳大灣區機遇外，亦需要了解年輕人如何看待大灣區機遇，並加強培育年輕人的愛國情懷及國際視野，讓年輕人心甘情願到內地發展，不要以負面心態看待。

經民聯九龍城區議員左滙雄表示，公務員團隊中有部分害群之馬，用公務員身份公開反政府，甚至在騷亂被拘捕、檢控和判囚，令市民對公務員的忠誠有所質疑，要求宣誓擁護《基本法》和效忠政府是撥亂反正之舉。他認為，要求公職人員宣誓是國際普遍做法，在香港亦有一定有共識，建議政府加快要求現任區議員和特首選委宣誓。

深水埗分區委員會委員陳國偉指，調查顯示市民關注交通票價的問題，希望政府在《財政預算案》中提出延長「公共交通費用補貼計劃」特別安排和港鐵票價八折優惠，盡快落實60至64歲2元乘車優惠，和探討擴展至全日制學生。