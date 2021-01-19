許智峯離港｜政府停發開支　許智峯區議員辦事處本月中停運

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-19 15:24

前立法會議員許智峯去年離港宣布「流亡」，但一直未有辭去中西區區議員議席，民政事務局上月初暫停發放許的酬金、津貼和開支償還款額。 許智峯今日（19日）在facebook撰文，向中環選區的居民致函，稱由於政府提早停發其區議員辦事處的營運開支，辦事處於本月中正式終止運作。他又稱，隨着自己身在海外，按現行法例未來理應出現補選，期望繼任人除實幹為社區做事，更是一位「勇於講真話」的人。

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許：離開區議會有更重要的使命

許智峯於信中憶述指，中環選區是其從政起點，對區內街坊、好友多年情誼感到不捨，「能平淡地在街頭與大家噓寒問暖，原來已是多麼的美好。」

許智峯稱去年底「暫別香港」，是繼自己離開立法會的崗位後，同時選擇離開區議會的崗位。他解釋，離開區議會是因為給了自己一項比做區議員更重要的使命，「保持為香港發聲」。

稱新崗位上投入「換走政府」工作

他又引述有街坊問自己，究竟要如何才可改變政府政策，到後來他已直接答：「先一起爭取換走政府咯！」」許智峯指，自己十多年來的領悟，是要制度根本改革，換上一個完全向市民及議會問責的政府，民生政策才可能有實質的改變；現在自己就在新崗位上，投入「換走政府」的工作，於國際上建立盟友。