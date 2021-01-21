國安法│李家超：威脅國家安全的人包括國家級特工及情報人員

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-21 20:12

立法會今天（21日）繼續辯論《施政報告》致謝動議，完成首個辯論環節，範疇包括關於「一國兩制」實施、國家安全、公職人員宣誓、法治社會及公共財政等。

保安局局長李家超在發言時表示，《港區國安法》的實施發揮了震攝作用，不少公開支持港獨、勾結外國勢力和鼓吹暴力的人都自我退場。律政司司長鄭若驊認為，國安法的落實為一國兩制成功實踐的重要里程碑，鞏固了一國兩制的根基。

保安局局長李家超在發言時表示，《港區國安法》的實施發揮了震攝作用，不少公開支持港獨、勾結外國勢力和鼓吹暴力的人都自我退場。（立法會直播截圖）

李家超：危害國安或地下化 當局加強情報工作

保安局局長李家超稱，自《港區國安法》實施後，發揮很大震懾作用，條例實施五個月，因遊行示威帶來的罪行被捕人數下跌五成。李家超又指，不少公開支持港獨、勾結外國勢力和鼓吹暴力的人都自我退場，有組織停止運作和解散，國安法令香港由亂變治，確保一國兩制行穩致遠。

李續指，過去香港的國家安全意識薄弱，港獨思潮蔓延，加上外部勢力插手香港事務，為政治目的犧牲港人利益，更利用暴力手段，摧毁香港多年建立的基礎。他又指，威脅國家安全的人，包括一些國家級特工和情報人員，故香港必須居安思危，作出正確判斷，了解國家安全風險仍然存在，不能掉以輕心。李家超認為，在嚴厲打擊下，危害國家安全的人表面或許不活躍，但有可能走向地下化，當局會加強情報工作，審視國際形勢，加強自身能力和制度。

鄭若驊：違法達義絕對是違反法治精神

律政司司長鄭若驊表示，全國人大常委會去年六月為香港制定《港區國安法》，為一國兩制成功實踐的重要里程碑，讓香港重回一國兩制的初心。她稱中央一直擁有權力和職責就國家安全為本港立法，強調一國兩制並沒有被改變，反而是鞏固了根基。

就任命指定法官方面，鄭若驊稱行政長官為不同級別指定法官名單，並不是要委任某一位法官處理特定案件，重申法官是獨立行使司法職責，不受任何干預，正如國安法的指定法官，亦沒損害香港特區一直以來的司法獨立。

鄭若驊表示，法治有不同定義，沒有統一標準，但違法達義絕對是違反法治精神，她希望社會以平常心看待司法改革，如社會人士不滿判刑，現行的上訴和覆核機制都是行之有效。