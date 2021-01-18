國安法│去年兩度被捕　三名前學生動源成員獲警方交還護照

四名前學生動源成員，包括前召集人鍾翰林、前成員陳渭賢、何諾恆及何忻諾，去年先後於去年7月底及10月被警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》拘捕。 何忻諾當時獲准保釋候查，但護照則被警方沒收。她今日於社交網站表示，警方已經將護照交還。另外兩名成員陳渭賢及何諾恆亦已取回護照。 何忻諾引述警方稱會暫時釋放她，日後無須再定期到警署報到，亦可取回保釋金和護照，但手機及電腦等財物則仍被拘查。警方同時強調，不排除日後若蒐集到足夠證據，會再將她拘捕。

3人獲無條件釋放惟手機、電腦仍被扣查

去年已宣布解散香港分部的「學生動源」，其前召集人鍾翰林、前成員何忻諾、陳渭賢及何諾恆，先後於去年7月底及10月被警方國安處拘捕，其中鍾翰林已被落案起訴，目前正被還押，另外3人則獲准保釋及需沒收護照，至今日（18日），何諾恆、何忻諾及陳渭賢獲警方主動交還護照。

警方晚上回覆傳媒查詢時稱，去年7月29日拘捕涉違反《港區國安法》的3男1女，經調查及諮詢法律意見後，已暫控其中一名被捕人，其餘3名人已獲無條件釋放。

何諾恆表示，今午獲警方主動交還其護照及保釋金，稱會暫時釋放他，惟稱由於案件仍在調查，其手機、電腦等財物仍未可獲交還。