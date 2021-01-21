沈祖堯：政府抗疫訊息混亂 醫院工作如工廠致醫護流失

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-21 21:50

中文大學前校長、現任中大內科及藥物治療學系講座教授沈祖堯今日（21日）出席港台節目《議事論事》，與節目主持、前立法會主席曾鈺成，討論香港抗疫工作。對於公眾質疑疫苗成效，沈祖堯表示，專家亦只能提供科學上的證據，盡力釐清公眾疑慮，注射疫苗的決定權在市民手中。

沈祖堯認為，政府應對今次疫情時訊息混亂。他舉例指，政府在處理年宵花市時，立場搖擺不定，令市民及花農無所適從，強調上下同心，香港才可有效抗疫。

中文大學前校長、現任中大內科及藥物治療學系講座教授沈祖堯今日（21日）出席港台節目《議事論事》，與節目主持、前立法會主席曾鈺成，討論香港抗疫工作。

估計政府專家不知海員可免檢疫 致第三波疫情爆發

曾鈺成表示，坊間對疫苗有不少質疑的聲音，有人擔心疫苗成效及副作用而不願打第一輪的疫苗。沈祖堯指，每種疫苗的測試，都未必用同一標準量度其有效性，專家亦只能提供科學上的證據，不可為公眾作決定。

沈祖堯指，每種疫苗的測試，都未必用同一標準量度其有效性，專家亦只能提供科學上的證據，不可為公眾作決定。(《議事論事》截圖)

曾鈺成問沈，比較2003年沙士疫情，今次政府的表現是否較差？沈祖堯認為，沙士較新冠肺炎死亡率更高，變相傳播速度會因此減慢，因此兩者不能相比。

不過，沈祖堯認為政府應對今次疫情時確有訊息混亂的問題，又指爆發第三波疫情前，協助政府的專家未必知道原來海員可免檢疫，導致第三波疫情爆發。沈補充，政府就連取消年宵花市與否亦搖擺不定，早前宣布會取消所有花市，相隔11日又重新宣布恢復年宵市場，令人無所適從。

3月赴新加坡發展 協助應對人口老化下醫療問題

沈祖堯早前在社交媒體表示，今年3月將赴新加坡南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長。沈祖堯在節目中指，欣賞新加坡的醫療系統及政府對醫療未來發展的規劃，又透露是次赴新加坡不是為了研發新藥，而是協助應對人口老化下的醫療問題，又希望增加香港及新加坡醫療上的互補及協作。

沈祖堯認為，香港醫療系統壓力大，非因人才不足，本港醫護人員入息在全球而言並不低，但因工作壓力大等原因，導致流失率高。他又形容現時在醫院工作如工廠，醫護人員或因在工作上得不到滿足而離職。