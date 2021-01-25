海洋公園｜劉鳴煒：難想像下園區賣化妝品　無打疫苗限進水上樂園

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-25 14:28

海洋公園早前宣布大改革，放棄以主題公園形式繼續營運。立法會經濟發展事務委員會今日（25日）開會討論海洋公園「重生方案」，新民黨葉劉淑儀指新計劃非壞事，雖然有人擔心開放的山下園區成為菲傭聚腳地，但她認為問題不大。葉劉建議園方考慮只讓已打疫苗人士進入快將開幕的水上樂園。 海洋公園主席劉鳴煒表示，公園絕對會考慮確保遊人安全，包括考慮不讓無持有疫苗針卡人士內進。商務及經濟發展局局長邱騰華補充，相信日後政府推出類似「安心出行」等其他防疫措施，都一定會與海洋公園合作。

鄭松泰質疑如「劏園」 恐變名店特賣場

邱騰華在開場發言時介紹，重新發展的海洋公園將與發展局合作，一同用在「躍動港島南」的項目。熱血公民議員鄭松泰發言時質疑，新發展計劃有如在經營不善下「劏園」分租，笑言公園會否需要改名為「South Park」，意指同名的美國諷刺性動畫《衰仔樂團》。鄭松泰指，日後公園的主題模糊，擔心公園會否最終淪為名店特賣場。他亦問及政府會否保證有信心無需要再出資協助海洋公園。

邱騰華指，他認同海洋公園為綜合、消閒、大眾娛樂的地方，強調公園在自然保育、環境方面的優勢不會改變，日後就算有合作者，決定主題的大框架仍在公園手上。劉鳴煒則指，絕不想改革後的海洋公園山下園區變成商場，指山下園區的商店需符合海洋公園本身的主題，例如自然保育，難難以想像山下園區有化妝品店。

葉劉之後發問時，表明海洋公園不應改名，應保留其延續性，劉鳴煒回應稱無改名打算。

（鄭松泰笑言，海洋公園會否改名為「South Park」，為稱並非意指美國諷刺性動畫《衰仔樂團》。圖片來源：South Park《衰仔樂團》影片截圖）

水上樂園全天候運作 受疫情影響亦可秋冬開幕

民建聯葛珮帆問及，一旦水上樂園無法在夏天如期開張，園方會否推出節流措施。劉回應指，水上樂園開張要視疫情決定，亦要先作前期招攬工作，不能等疫情過後才開始。劉鳴煒強調，水上樂園全天候運作，秋天、冬天同樣可以開幕，同時合作夥伴的特許經營批出年期，將視其投資成本多少而定。

海洋公園今次一大節流方向，是拆卸維護成本高昂的舊設施，騰出空間作新發展。劉表示，水上樂園將優先招聘公園原有設施的員工，強調安排節流時，亦非一夜間大裁員，亦會呼籲合作夥伴優先聘用這些員工。

政府預計公園數年後開始有盈餘

實政圓桌田北辰指，政府對公園保育提供每年2.8億元資助至2026年，但之後靠要外判合作、餐飲租金及歷險主題區等收入營運，問公園有否信心靠租金取得足夠收入，並稱只要餐飲租金能收取60元一呎月租就足夠，及會否向營辦商爭取「母公司擔保」，確保收入穩定性。

劉鳴煒指，整個公園不止山下園區有收入，但相信60元一呎租金收入應不難做到，同時相信山上位置可以吸引到具吸引力的營運商，同時認同應向營辦商爭取母公司擔保。

民建聯李慧琼指，文件內容有關財務安排的部分解釋太少，問如何計得要求16億元撥款等數字。旅遊事務專員黃智祖回應指，16億6400萬元是根據公園一年營運及資本資出所計算而來，加上風險緩衝等要素。他續指，相信公園初期入場人數較少，已參考了海外機構對旅客發展預測，故預測2023至2024年開始會有盈餘及淨現金流入，長遠估計公園會有盈餘。