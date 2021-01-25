限聚令｜消息：社交距離措施料再延長一星期　行政會議明敲定

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-01-25 19:14

第四波新冠疫情反覆不定，近日確診數字反彈，本周三（27日）到期的一系列社交距離措施勢要延長。消息指，政府傾向再延長限聚措施一星期，意味晚市禁堂食、二人限聚令等措施將繼續，行政會議明日（26日）開會討論。

▼社交距離措施延續至1月27日▼

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消息指，政府因應農曆新年將至，曾考慮放寬部分措施，惟疫情過去幾日突然反彈，加上政府剛完成佐敦「封區」，確診數字上升， 現階段無條件放寬。

有行會中人指，目前正處於矛盾局面，上星期曾遊說政府適度放寬限聚措施，例如恢復晚市堂食、提高每枱人數限制至4或6人，希望在抗疫與恢復經濟中取平衡，政府亦「心郁」考慮，惟過去一周疫情反彈，確診數字徘徊約60至70宗，若此時放寬措施，難以說得過去；至於停業多時的13類表列處所，目前難言放寬機會有多大。

林鄭月娥。（資料圖片／高仲明攝）

許樹昌料難放鬆 新年前回落至低水平機會低

另有行會成員表示，未決定是否只延長防疫措施一星期，但認為落實機會很大，因他們仍希望在農曆新年前放寬部分限制，故很可能先延長限聚措施7日，先留意未來一周疫情走勢，再作判斷。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日指，確診個案仍處於高雙位數，不明源頭比例高，農曆新年前疫情回落至低水平的機會不大，現時沒空間放寬防疫措施。該行會成員就指，特首很信賴專家意見，但認為以每周最新情況作決定，較有彈性。

▼佐敦「受限區域」封鎖情況▼