林鄭熱衷「小區清零」與內地因素有關？建制：全民強檢寶貴經驗

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-24 20:45

政府昨日（1月23日）凌晨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例（第599J章），破天荒在佐敦劃出指定檢疫區，要求區內人士必須留在處所並按照政府安排接受強制檢測，是疫情以來首次。最新消息指，今日傍晚6時開始已獲陰性檢測結果人士可在指定出入口進出受限區域，午夜可望解封。 自第四波疫情爆發至今，建制派不斷就檢測問題向政府發炮，尤其要求「全民強制檢測」、學習內地以「清零」為目標呼聲甚高。無巧不成話，政府於12月24日清晨發公告，表示對沙田乙明邨明恩樓執行強制檢測公告，以求達致「須檢必檢，小區清零」，到今日（1月24日）剛好一個月。 多名不同黨派的建制派立法會議員向《香港01》指出，今次佐敦封區作為首次嘗試，過程大致暢順，雖說規模不能與全民強檢直接對比，但亦能提供寶貴的經驗供政府參考，市民也可及早適應強制檢測安排。他們都表示，會繼續維持要求政府作全民強制檢測的目標。

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佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

由乙明邨到佐敦「受限區域」 「小區清零」口號剛好一週月

第四波疫情以來，特首林鄭月娥對於建制派全民強檢的說法一直有保留，表示這只是「口號式」，又指「清零」不是現實的目標。不過12月24日，特區政府於清晨發公告，表示對沙田乙明邨明恩樓執行強制檢測公告，以求達致「須檢必檢，小區清零」，是政府第一次提出「清零」的目標，並且用到「小區」這個貼近內地的「政治正確」用語。

一名不願具名的資深建制派人士向筆者透露，林鄭月娥當前之所以對「小區清零」興致勃勃，不斷「給力」，主要和「內地因素」有關。事源政府上月對乙明邨首次提出「小區清零」目標，並禁止無檢測證明健康者出入明恩樓後，有內地官員隨即向林鄭傳遞正面訊號，為因疫潮不止而屢被「印黑豬」的林鄭內閣來了一次「小沖喜」：「所以林鄭要咬住『小區』和『清零』兩個關鍵詞，成為政策目標並付諸實行，就算無法刹停疫情，至少可扭轉內地對香港抗疫不嚴的觀感。」

京官訊息正面「小沖喜」 四字關鍵詞官方無限loop

在這個脈絡下，「小區清零」四字多次於政府官方公報中出現，政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始都先後於網誌提出此一政策目標。至本月中，油麻地及佐敦一帶爆發嚴重疫情，政府先後劃出指定區域大廈強制檢測，後又劃出「核心區域」，直至今次於佐敦指明「受限區域」限制市民出行接受強制檢測，皆是循著「小區清零」這個政策目標推進。

佐敦實施指定範圍封區後，由林鄭到張建宗，以至多個政策局局長，昨日和今日先後到受限區域巡視，而張建宗更在具半官方味道的「紫荊」雜誌撰文，強調會視乎疫情發展，政府毫不猶疑採取更大規模、更為嚴厲的防疫措施。凡此種種，足見政府對今次行動之重視。

▼林鄭1月23日巡視受限區域▼

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麥美娟：難與全民強檢直接比較 但部分經驗通用

佐敦封區作為疫情至今最為嚴厲的強制措施，筆者聯絡多名不同黨派建制派人士，了解他們對措施的看法。其中近兩日多次到現場跟進的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，油尖旺區內劏房問題、環境衞生問題嚴重，有必要封區強檢，具體效果要待明日封區完成才能斷言。但總體來說，他認為今次政府安排的流程大致暢順，第一次實施自然可能出現溝通上的落差，物資運送方面或會有滯後，政府可吸收經驗、檢討成效。

鄭泳舜指，民建聯仍然會要求政府進行全民強制檢測，但會尊重政府專家顧問的意見。他表示，全民強檢的規模當然不能和今次小區檢測相提並論，但政府仍然可以吸收今次圍封小區的經驗，預估將來所需要的人手，如有需要中央再幫忙應盡早提出，不應否定全民強檢的可能性。

最大「敗筆」走漏風聲 支援居民模式可複製

工聯會立法會議員麥美娟表示，今次封區行政上未至於有嚴重問題，「第一次做甩漏點都會有」，其中最大「敗筆」在於過早走漏風聲，導致部分居民「聞風先遁」降低成效。當然，如果政府將來有意擴展強檢至全港，那就未必有這個問題，「因為走去其他區都係要檢測」。她感謝政府前線人員的付出，認為配合忍耐的市民值得表揚。

她指，小區封鎖規模自然不能和全民強檢直接對比，但政府從今次佐敦封區也有不少經驗需要吸收，例如如何令人手安排更順暢和有效率、如何為有需要的市民提供支援等。麥美娟指，工聯會至今的立場不變，如政府不能提出其他更有效達至清零的方法，不應排除全民強檢的可能性，具體來說可從指定群組如全體公務員、公共交通工具司機、醫護人員等做起，如成效不彰，就考慮擴大至全民，這在國內和新加坡都有大量相關經驗參考。

多名建制派立法會議員，包括容海恩，都認為今次佐敦封區可作為一個好機會，讓官民雙方為日後全民強檢做足行政及心理上的準備。（資料圖片）

容海恩：官民皆可及早適應強制檢測

經民聯主席盧偉國表示，今次佐敦被封區域情況比較危險，有大量確診個案、污水含病毒比例亦高，封區強檢有其必要。他指，政府今次對1萬名受影響人士，動用3,000人手，看起來比例很高，但始終這是首次用到封區措施，動用人力較多很正常。他相信如政府日後適應相關安排，動用的人手比例不用再那麼多。

他表示，會維持至今的立場：政府可以沿用今次的方式，先針對性地圍封高危區域作強制檢測，不過如疫情仍未受控，需要考慮持續擴大強制檢測的涵蓋面，乃至全民強檢。盧偉國又相信，今次佐敦封區除為政府行政安排上提供經驗，同樣可為市民提供經驗，「之前很多揣測，說不知道政府封區要幹什麼，今次政府兩日內做完檢測，做完就解封，市民日後如遇到類似安排也會安心點、合作點。」

新民黨容海恩指疫情至今一年，到今日才開始小區強檢，已算是「大落後」，早在半年前就應開始做，又認為政府未有吸收內地良好經驗，以及上一次中央派員來港的好機會，找出社區隱性傳播鏈。她感謝紀律部隊的付出，以及受影響區域市民的配合。

容海恩同樣認為，是次封區強檢是教育市民的好機會，讓市民了解到防疫抗疫人人有責，「讓市民有個概念，疫情當下需要暫時放棄一些個人自由」，她相信這對日後全民檢測會有很大幫助。她又指，政府需要從今次封區中吸收經驗，在通知市民、運送物資方面做得更好，並加快全城強制檢測的步伐，盡速找出隱性傳播鏈。