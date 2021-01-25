建制區議員促收回區會撥款權　羅健熙反駁：政府屢阻撓防疫撥款

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-25 19:28

政府計劃在農曆新年後，將公職人員宣誓修例草案交由立法會審議。代表區議會（第一）界別的立法會議員劉國勳，今日（25日）聯同多名建制派區議員與民政局局長徐英偉會面，促請政府盡快落實區議員宣誓安排，又建議收回區議會的撥款審批權，並引述徐英偉指會積極研究。 民主黨主席羅健熙回應時批評，劉國勳離任區議會一年，不嘗試了解今屆區議會運作，其言論與事實完全不符。他稱，本屆多個區議會均用力改善民生，最大民生事項必是防疫工作，惟批評政府多番阻撓區議會的防疫撥款，阻礙社區防疫。

民建聯立法會議員劉國勳以及一眾建制派區議員，約見民政局局長徐英偉，促請政府盡快落實區議員宣誓安排。（翟睿敏攝）

就地區運用政府撥款情況，劉國勳等人在今日記者會批評，民主派有濫用撥款嫌疑，又斥責今屆區議會的撥款並非用於民生，而是變成政治籌碼推動「港獨」，推廣「反中亂港」思想。他又引述徐英偉表示認同，正研究收回一部分撥款權力，由局方批核。

南區區議會主席、民主黨羅健熙反駁指，疫症之初多個區議會均透過撥款購買物資，比政府更快有口罩供應給市民 ，但政府多番阻撓區議會的防疫撥款。他以南區為例，區議會欲撥款資助大廈公眾地方深層消毒，民政事務署卻以撥款與其他部門工作重覆為由拒絕，「政府係咪嫌大廈消毒得太多太密？區議會資助大廈做多次加強防疫都要阻止？劉國勳覺得政府做就最好，佢有冇落區聽過市民對政府防疫工作的意見？」

民主黨主席羅健熙批評，劉國勳離任區議會一年，又不嘗試了解今屆區議會運作，其言論與事實完全不符。（資料圖片／余俊亮攝）

羅健熙又指，限聚令才是令民生文娛活動無法舉辦的主因，取消的活動不計其數，又批評建制派輸打贏要，「自己做多數（派）就加錢（撥款），做少數就話要減錢，十分醜陋」。

對於建制派提出宣誓涵蓋區議員，甚至設研究追溯期DQ，羅健熙反駁指，不少區議員在報名時已簽署確認書，獲確認參選資格，亦沒有被法庭定罪，無法理解為何可以突然不符合議員資格，「不過如果講追溯期、講議員資格， 劉國勳失去咗區議員資格都仲做緊區議會（第一）界別的立法會議員，點計佢都應該係第一個要被DQ先啦 」。