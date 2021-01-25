被夏博義暗批　周浩鼎斥對方「站在黑暴一邊」　籲無謂扮公正

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-25 21:31

剛上任大律師公會主席的夏博義（Paul Harris）日前接受《香港01》專訪，其中談及建制派倡議設立量刑委員會時，夏博義不點名批評民建聯議員對法院量刑毫無認知、視野狹窄，並稱若沒有參與法庭審議過程而就案件作出評論，是極度愚蠢（extremely foolish）。 民建聯立法會議員周浩鼎今天（25日）反駁夏博義，指對方「站在『黑暴』一邊」，「可以明白其對量刑委員會恨之入骨」，又着對方不要「扮公正」，「其實亦無謂扮公正 ，這方面我寧願君子坦蕩蕩....」

周浩鼎在社交網站以《What a non-starter》為題撰文，反駁夏博義的言論，指對方「站在『黑暴』一邊」，「可以明白其對量刑委員會恨之入骨，其實亦無謂扮公正 ，這方面我寧願君子坦蕩蕩....」

夏博義在專訪中又稱，希望推動政府修訂《港區國安法》，修改涉與《基本法》牴觸的條文，包括駐港國安公署人員行為不受本港管轄等。

周浩鼎形容對方的建議「令人驚嘆」，他說：「任何稍有常識的人也清楚知道，決不應該犧牲國家安全換取外國移交本來是過街老鼠的逃犯，堂堂大律師公會主席 Paul Harris（夏博義） 竟然見記者時建議，特區政府修改國安法，以換取外國移交逃犯安排，有這樣『真知灼見』，真令人驚嘆。 建議他先向全國人大常委了解一下。」