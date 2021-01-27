碧街封區｜民主黨批擾民、無成效　鄭泳舜促加快監測樓宇污水病毒

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-01-27 12:39

政府昨晚於油麻地碧街、東安街一帶指明「受限區域」進行強制檢測，行動於午夜結束，約330名居民接受檢測，找到一名確診者，限制清晨6時完結。 民主黨油尖旺黨團發聲明，批評整個行動「極度失敗」、無效率、無成效，只見不斷擾民。民主黨油尖旺區議員李偉峰及曾自鳴指，當局今次動員380人，但最後只有約330名居民檢測，人手比例較早前佐敦一帶更加誇張，形容是一場「政治騷」。

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李偉峰及曾自鳴指，整個行動僅找到一個確診個案，成效極低，又建議政府要着力改善區內積存已久的渠道問題及大廈清潔，要求設立10億元「檢查維修水渠基金」，目的就是從根本上解決舊樓潛在已久的渠道問題，對症下藥。

熱血公民立法會議員鄭松泰在Facebook發文稱，「睇咗好多資料，都諗唔明究竟政府基於什麼條件、邏輯、因素」，去推行突擊式圍封社區檢測。他指油麻地碧街居民被「嚇咗一晚」，「搞咗一場大龍鳳」，最終結果只找到一名確診者。

民建聯鄭泳舜到碧街視察。（鄭泳舜fb）

鄭泳舜：走出重要一步

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜則指，政府採取局部封區強檢，總算走出重要一步。他認為除了封區，政府要考慮其他加強檢測的做法，以及加快監測高風險地區樓宇污水的病毒量，安排有環境污染的大廈居民進行撤離檢疫等。