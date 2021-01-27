港台罐頭報道惹建制批評　梁振英再斥港台「三人成虎」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-27 15:30

日前佐敦「受限區域」封鎖期間，多間傳媒留守採訪，其中香港電台一篇報道提到獲政府派發四罐罐頭，但賓館沒有罐頭刀，引來建制派批評。港區人大代表、工聯會會長吳秋北批評港台有預設立場，又展示出居民提供的相片，顯示政府提供的罐頭有「拉環」。 全國政協副主席、前特首梁振英繼昨日（26日）在Facebook發文批評港台的報道誤導公眾後，今（27日）再發文質疑港台「三人成虎」，沒有提及四罐罐頭中，有三罐不需用罐頭刀，給予受眾「得物無所食」的印象。

梁振英以「張三酒後駕駛，警方放人」的例子作比喻，他指張三是知名人士，某天在酒會祝酒環節喝了一小口香檳，然後自己駕車回家，路上遇上警察路障，按警察要求做了酒精測試，最終因沒有超標而獲放行，「如果香港電台的報道這樣說，『張生酒後駕駛，警方放人』，並以張三在酒會上舉杯照片為插圖，這段新聞有沒有錯？『張三酒後駕駛』沒有錯，『警方放人』沒有錯，錯的是沒有說『酒精讀數十分低』，結果受眾得到的印象是警察不敢告張三。」

他續指，在罐頭事件中，八成罐頭不需用罐頭刀，香港電台說：「本台記者獲發的物資袋，有5包即食麵、一袋通心粉、4罐罐頭及一盒粟米粒，而賓館未有罐頭刀及煮食工具提供。」

他稱，說「4罐罐頭」沒有錯，說「賓館沒有罐頭刀」也沒有錯，錯的是沒有說四罐中有三罐不需用罐頭刀，給受眾「得物無所食」的印象，「看了這報道的受眾，不是每個人都會看到政府「八成罐頭不需罐頭刀」的澄清。「三人成虎」，香港電台是不是老虎工廠？」