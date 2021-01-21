抗疫一年｜10圖看四波疫情蹂躪香港　四分三屬本地　連環爆53群組

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-21 08:00

2019年12月，「新型冠狀病毒肺炎」率先於中國湖北省武漢市爆發，及後傳遍全國，香港也於2020年1月22日失守，一名39歲男遊客被驗到呈陽性反應，翌日正式確診，港人自此頑抗瘟疫，至今365天。 縱然港人擁有沙士的抗疫經驗，可惜政府每每走漏輸入個案，終致本地社區大爆發，累計近一萬人確診，即每750人就有一人染病，當中166人更不幸病逝，成為疫下亡魂。一年過去，從疫情數據中會發現，第一、二波的輸入個案雖多，卻無在本地引起大型傳播，首6個月只有1200多宗個案，死亡率只有約0.4%，上半年可謂打了漂亮的一仗。不過下半年局勢突然逆轉，院舍、屋邨淪陷，暴增約8500宗個案，政府形容「香港失守」，最終本港有超過四分之三的病例都屬本地感染。 港人被四波疫情蹂躪，爆疫群組多達53個，不少群組令人印象深刻，下文將會一一回顧。 【抗疫一周年系列報道之二】

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2020年1月22日，一名39歲武漢男遊客被驗到對病毒呈陽性反應，由伊利沙伯醫院轉到瑪嘉烈醫院。（資料圖片／林振華攝）

2020年1月21日，一名39歲男遊客與家人由武漢乘坐高鐵來港，因發燒而被送到伊利沙伯醫院，翌日驗到對病毒呈陽性反應，當時仍未有「初步確診」的說法，港府稱這個個案屬於「高度懷疑」。

首名患者入伊院 醫生憶憂慮唔夠床，會爆煲

有伊院醫生回想起事件時，坦言當時「其實好驚」，因為對這病認識不多，擔心染疫後死亡率高，又憂慮確診者眾，「我哋一定唔夠床，會爆煲。」

這名醫生的顧慮在疫症初期並未成真，可惜在港府抗疫不力下卻「逐步實現」。疫症侵襲一年，截至1月20日，本港錄得9,798人確診（包括一宗疑似個案），當中166人離世，死亡率由初期0.4%，升至全年1.69%；736人仍然留醫，公立醫院不敷應用，需於亞洲國際博覽館加開社區治療設施。這近萬個確診者的年齡介乎40天至100歲，男女比例參半。

這近萬個確診者的年齡介乎40天至100歲，中位數是45歲，男女比例參半。（政府文件截圖）

本港首宗個案由武漢輸入，其餘三波疫情也由外國的病毒株而引發，不過根據衞生防護中心的圖表可見，第一、二波輸入個案雖多，但無在本地引起大型傳播，首6個月只有1200多宗個案，佔全年總數13%；相反第三、四波時，病毒深入社區各階層，疫情一發不可收拾，後半年暴增約8500宗個案，佔全年總數87%。

根據衞生防護中心的圖表可見，第一、二波輸入個案雖多（藍色格），但無在本地引起大型傳播；第三、四波輸入個案相對較少，但就引發大型社區傳播（紅色及橙色格）。（政府文件截圖）

▼2020年3月，海外疫情漸趨嚴重，大批港人趕回香港▼

78%個案屬本地感染 源頭不明有三成

從個案分類亦可見，輸入個案只佔總個案數目的19%，其餘有超過78%都屬本地感染，當中源頭不明有27%，有關連個案則有51%，反映四波疫情均由邊境漏洞而引起，港府亦未能成功阻止病毒在社區蔓延。

這一年來，只要群組有10個或以上的確診者，就會被列為「大型群組」，這些大型群組至今多達53個：

第一波（2020年1月23日至3月初，歷時一個多月）

患者主要是內地輸入個案，或是滯留日本鑽石公主號的遊客，病毒於本地帶來小型傳播，2月初有19人參加「打邊爐」聚會後，當中11人確診，並傳給2名同事，成為「打邊爐家族」；而北角美輪大廈佛堂「福慧精舍」亦爆疫，累計19人「中招」。

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第二波（2020年3月初至4月中，歷時一個多月）

新冠肺炎肆虐多國，世衞於3月11日宣布疫症已經「全球大流行」，身處外國的港人、留學生慌忙湧回香港，並在最多外國人聚集的蘭桂坊酒吧造成傳播，酒吧職員、樂隊、顧客皆染疫，酒吧／樂隊群組累計103人。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾於第三波疫情爆發時，直言全港多區都爆疫，與其說某區失守，不如說整個香港都已失守，更為貼切。（資料圖片／黃舒慧攝）

第三波（2020年7月5日至10月底，歷時三個多月）

本港曾於4月20日至5月12日迎來連續23天本地零確診，雖然5、6月於荃灣梨木樹邨、沙田瀝源邨分別有零星個案，但未見大型爆發，第三波終由一名於彩虹坪石邨「彬記」粥麵店工作的職員拉開序幕，病毒原來早已植根於社區，慈雲山成為重災區，多間院舍亦爆疫。7月30日有149人確診，創下全年單日最多人確診的紀錄。及後專家從基因排序分析發現，第三波病毒源於印度、菲律賓海員及歐洲的機組人員。

▼記者直擊船員走入社區，登船前逛超市▼

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▼第三波先於彬記、新發兩食肆爆發，後來慈雲山成為重災區▼

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▼港泰護老中心爆疫，37名院友中34人確診，比例超過90%▼

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▼康和護老中心爆疫，35名院友染病，當中11人離世，院友死亡率超過30%▼

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第四波（2020年10月1日至今，暫歷時三個多月）

第三波在9月底已開始消散，但一直未能「斷尾」，與此同時來自印度、尼泊爾的病毒在10月初傳入本港社區，於酒吧「China Secret」造成傳播，10月爆疫的院舍「國寶之家」，夾雜第三及第四波的病毒株。11月19日，女富商吳汪靜宜確診，揭發多人在跳舞後染疫，懷疑有「超級傳播事件」發生，本港最大型的群組誕生，歌舞群組最終有732人確診；公立醫院也出現「聯合醫院2D病房群組」。

▼歌舞群組累計732人確診，成為本港最大型的群組▼

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▼聯合醫院2D病房爆疫，病人、職員共21人確診，是最大的院內群組▼

第四波回落速度緩慢，雖然1月14日跌至只有29宗個案，但再急現升勢，1月18日劇增至107宗，廟街一帶爆疫，「新填地街20至26號」成為「疫廈」，21天內有34人確診，港府更發出隔離令，封鎖該大廈，是疫情以來首次。