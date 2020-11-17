中聯辦陳冬論「愛國者治港」：行政、立法、司法機關都必須遵守

政府今日（11月17日）早上舉辦《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇，主題為「追本溯源」，中聯辦副主任陳冬致辭時表示，維護「一國兩制」的憲制秩序，關鍵在於落實「愛國者治港」，要求治港者要真誠擁護《基本法》和效忠特區，是特區行政、立法、司法及公職人員必須遵守的政治倫理。

陳冬。（全國港澳研究會圖片）

指需堅定維護行政主導

陳冬表示，香港是中國的香港，任何對中央全面管治權的挑戰，都是對「一國兩制」憲制秩序衝擊，損害香港高度自治權的根基，強調香港仍未走出新型肺炎的疫情困局下，更要堅定維護以特首為核心的行政主導體制，支持特首施政，避免無謂導致的爭拗和內耗，以免錯失良機。



他又指，面對去年反修例風波出現的嚴峻局面，今年中央主動出手，人大常委會連續作出涉港重要決定，推動香港局勢由亂轉治，是完善「一國兩制」體系，也是「一國兩制」適應香港變化的需要，保持實事求是，與時並進。

▼民主派總辭▼

張勇：《基本法》構建特區原則 以愛國者治港

基本法委員會副主任張勇表示，特區的憲制基礎由憲法及《基本法》共同構成，中央的全面管治權與香港的高度自治權要有機結合。

張勇表示，憲法是「一國」的根本體現，在全中國領土內有最高法律地位和效力，在特區內亦整全有效，而《基本法》作為「兩制」的體現，按憲法制定，規定特區制度。他指出《基本法》的原則，一、是以愛國者為主體的「港人治港」，不做損害香港利益的事，也不做傷害國家民族利益的事；二、中央授權下的高度自治並非完全自治。

張勇提到，中央的全面管治權與香港的高度自治權需要通過負責與監督，才能有機結合。他指，行政長官負責執行《基本法》，中央有事只問行政長官，不問其他人，所以香港是行政主導，特首要有實權。張勇又指，特區的各個機關要在授權的範圍內高度自治。

他又提到，中央擁有監督權，港澳的《基本法》在法律位階圖中在憲法之下，下位法不能違反上位法，而中國的憲法監督制度，由全國人大及其常委會監督憲法和法律的實施，中央的監督權源於憲法，此權不可能交給地方政府。