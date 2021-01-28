陳智思指選舉較協商具認受性　「梁粉」張志剛：用選舉對抗中央？

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-28 15:15

全國政協副主席、前特首梁振英早前接受《香港01》專訪，指行政長官可通過協商產生，不會違反《中英聯合聲明》及《基本法》。「協商論」在建制陣營掀起一番爭辯，特首林鄭月娥稱若協商須改《基本法》附件一，行政會議召集人陳智思則指選舉更具認受性，梁振英之後再出文反駁。 曾有「頭號梁粉」之稱的全國政協委員張志剛，今天（28日）在報章以《協商論是講給誰聽的？》為題撰文，他在文中點名反駁陳智思，稱其說法是否真確，需留待政治學者用實證方法檢訂，不過以其個人判斷，若中央使出「協商」一招，是要防止有反中反華份子藉選舉奪權變天，反問：「那陳智思口中『較大的認受性』，究竟是用來提高施政能力，還是用來對抗中央？」 梁振英今早在社交網站全文轉載張志剛的文章，似為張的論點「加持」。

陳智思認為，由選舉產生的特首更有認受性。（梁鵬威攝）

張志剛：「協商論」說給「準備變天奪權的一伙人聽」

張志剛今天在《明報》撰文，稱今次論戰出現一個有趣現象：跳出來反駁和回應的人士，均是有頭有面的建制派重要人物，包括林鄭月娥、陳智思、立法會前主席曾鈺成，以及中央政策組前首席顧問劉兆佳等，形容「反對派的聲音分貝明顯給比下去！」



他認為，梁振英接受訪問提到行政長官產生辦法這個敏感話題，「一定是有的放矢，不會是閒話一句」，又稱按其個人推測和判斷，這番話不會是講給林鄭月娥、曾鈺成、陳智思和劉兆佳等人聽，亦非傳給中央領導人聽。

張志剛指，梁振英的「協商論」是說給香港的反對派聽，「講給為反對派出謀劃策、搭橋鋪路的幕後軍師如戴耀廷等人聽的，更是講給在反對派後面、發功加持的境外反華勢力聽的！你們痴心妄想，以為可以通過你們優而為之的宣傳煽動手法挑動香港社會的矛盾和仇恨，然後經選舉之途去建立一個反北京中央的香港特區政府。」

嘲「非目標聽眾」走在「奪權一伙」前頭

張志剛進一步指，梁振英提出的「協商論」，就是衝著當前特別的政治形勢而來，「是說給仍然準備變天奪權的一伙人聽的」，「所以梁先生只是把話挑明：選舉奪權的，不要再幻想了，中央有兩招在手，任何一招都可以把你們的奪權圖謀徹底解決！」

他嘲諷稱，好奇真正的「目標聽眾」在裝聾作啞、顧左右而言它，「不是目標聽眾的一群，卻走在意圖變天奪權一伙的前頭。「協商」不違《中央聯合聲明》和《基本法》之論，干卿何事！」

對於林鄭、曾鈺成等人稱協商須改《基本法》附件一，張志剛在文末不點名反駁，指「協商」產生行政長官，根本不需要修改附件一，「如果經選舉產生，具體的產生辦法就由附件一的程序去規定。但如果是經『協商』產生，那還有甚麼辦法可言？『協商』就是『協商』，中央問問各方意見，聽後再作決定。」



他最後更點名回應陳智思的「選舉較有認受性論」，指陳的講法是否真確，需留待政治學者用實證方法檢訂，但依其個人判斷，若中央使出「協商」一招時，是要防止有反中反華份子藉選舉奪權變天，反問：「那陳智思口中『較大的認受性』，究竟是用來提高施政能力，還是用來對抗中央？」

湯家驊：協商須改附件一 憂被視作政制倒退

不過，林鄭「智囊」、行政會議成員湯家驊在報章撰文時指，特首確可以由協商產生，但回歸以來，特首皆由選舉產生，而目標是循序漸進、按實際情況走向普選，若特首改由協商產生，則必須修改《基本法》附件一及改變以往多次的人大常委會決定。



他指，在憲法上人大常委會權力不受之前的決定限制，理論上是可以推翻以往決定，但在政治上這是否一個穩妥的改變，特別在國際輿論上會否被視為一種政制倒退，卻是另外一個相當嚴肅的問題。