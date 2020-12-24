油尖旺區議會倡設「香港加油」燈飾　民政署拒批：影響社會和諧

去年反修例示威期間，示威者一方有不少口號、標語文宣，雖然示威已絕跡多月，但政府似乎未有鬆懈。繼上月拒批黃大仙區議會以「一生平安」字眼印製揮春後，油尖旺民政事務處以「為免引起誤會及影響社會和諧」為由，禁止區議會建議寫有「香港加油」的賀年燈飾。 據了解，油尖旺區議會節日慶典活動統籌委員會秘書處，之後將字句改為「恭賀新禧」。發起「香港加油」字眼建議的區議員林兆彬指，該字句經議員在會議上通過，但秘書處卻直接修改了燈飾字眼。

林兆彬接受查詢指，秘書處以「為免引起誤會」為修改字眼的理由荒謬，質疑是政治打壓。他認為，「香港加油」的字眼屬中性，舉例指內地宣傳時亦可用「北京加油」、「四川加油」，批評秘書處的做法「衰過大陸」。

據了解，油尖旺區議會早於8月已申請「社區參與計劃」撥款，設置燈飾慶祝元旦及農曆新年，最初的設計曾建議加入「連豬」，但秘書處後來指設計不符規定而作修改。秘書處指，燈飾字眼其後在11月討論承辦商設計的會議再作修改，但為免引起誤會及影響社會和諧，決定改用當日會議曾提及的「恭賀新禧」字句。

《香港01》正向民政署查詢事件。

黃大仙區會印「一生平安」揮春亦被禁

黃大仙區議會早前曾向民政處申請撥款，用作印製寫有「一生平安」的新年揮春，但民政事務處區議會秘書處回覆稱，「一生平安」的字句常被網民或政治人物廣泛使用於不同網上平台，用以鼓動市民參與不合作運動或表達政治訴求，又指字句印製於揮春，有可能引起社會大眾的誤會或導致不安。