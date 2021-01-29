尊重兒媳選擇入澳籍從事移民業　譚耀宗：嚴厲譴責傳媒滋擾家人

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-01-29 13:16

有傳媒報道，全國人大常委譚耀宗的長子譚建宏及兒媳梁仲萍已入籍澳洲，於當地開設審計及企業諮詢服務公司，從事移民顧問生意，提供香港及內地人移民服務。報道又指，梁仲萍於2014年已夥拍當地移民公司，回內地舉辦移民講座。 譚耀宗回覆《香港01》查詢時表示，尊重兒媳選擇的生活和工作，批訐壹傳媒集團立場偏頗，「長期以來攻撃愛國愛港人士，今次更進一步滋擾到我的家人，我感到十分憤慨，並要予以嚴厲譴責！」

人大常委譚耀宗。（資料圖片/余俊亮攝）

報道指出，譚耀宗現年47歲的長子譚建宏，回歸前已赴澳洲珀斯，其後認識主修會計的妻子梁仲萍，兩人現時共同持有一間名為China-Perth-Link — Corporate（CPL）的公司。報道稱，CPL對外聲稱公司為中型和小型企業提供審計、會計和企業諮詢服務，但實際上亦提供移民顧問服務。

報道提到，梁仲萍早已涉足移民顧問生意，2014年時曾以澳洲ISA集團專業顧問團隊成員身份，在出席四川成都舉行「澳洲投資移民法律宣講會」，當時的宣傳資料顯示她是「天職國際博誠集團公司執行董事」，該集團及後重組為Perdaman Global Services公司，公司網頁介紹是「澳大利亞移民與簽證代理行業的領跑者」，已幫助逾3.5萬人移民澳洲。

譚耀宗：尊重兒媳選擇 斥壹傳媒立場偏頗 滋擾家人

譚耀宗回應指：「正如天下間為人父母者，兒媳的生活和工作是他們的選擇，他都尊重。」他稱，他選擇從政，真誠為國家、為香港服務，多年來亦得到家人的支持和尊重。他批評壹傳媒集團立場偏頗，「長期以來攻撃愛國愛港人士，今次更進一步滋擾到我的家人，我感到十分憤慨，並要予以嚴厲譴責！」

林卓廷稱譚耀宗「搬石頭砸自己的腳」

民主黨副主席林卓廷稱，譚耀宗一直反對英國BNO「5+1」移民計劃，稱港人不能有雙重國籍，相信譚建宏夫婦沒有放棄香港居留權，形容譚現時是「搬石頭砸自己的腳」。他指，譚建宏夫婦協助中港人士移民至澳洲，輸出精英，是違背譚耀宗的愛國愛港精神，又質疑譚作為全國人大常委，「怎可以容許家裏有澳洲人、效忠澳洲政府、支持澳洲制裁中國呢?」