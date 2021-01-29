李慧琼倡國產疫苗供港　稱疫苗應用情況是最實在數據

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-29 11:05

港府訂購的內地科興疫苗仍未公布第三期臨床報告，有傳特首林鄭月娥已向中央請求分配國藥疫苗供港。國藥疫苗在內地已開始接種，但同樣未有第三期臨床報告。民建聯主席李慧琼出席港台節目《千禧年代》時表示，支持港府引入國產疫苗，認為即使有第三期臨床報告，也不代表疫苗沒有副作用風險。 她說，國藥疫苗已在內地廣泛應用，她亦已接種第一劑，認為疫苗的應用情況便是最實在的資料和數據，又指有很多市民對國產疫苗有信心，希望可盡快接種。

李慧琼指，內地疫苗使用滅活技術，與政府認可在香港作緊急使用的復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗所使用的技術不同，很多市民也反映對國產疫苗的信心較大。她稱，如疫苗製造廠可提供更多數據便最好，但面對世紀疫症，政府不可一成不變，相信每一隻疫苗也經過很嚴謹的研發過程，不同疫苗亦在各地開始注射，認為除臨床數據外，政府應考慮疫苗的應用情況，以及實際多少人出現嚴重不良反應而作決定。

她強調，即使有第三期臨床數據，不等於疫苗沒有出現副作用的風險，港府應要有多手準備，不可永遠落後於人，目前已有其他國家批准使用國藥疫苗，「香港係咪企喺度唔郁呢？」。她提出，英國、內地等多個國家已開始接種不同疫苗，相信「以真人去試」，便已是最實在的資料及數據。