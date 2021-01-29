新冠肺炎｜美容業申訴復工無期　要求政府為停工從業員發放賠償

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-29 16:48

新冠肺炎疫情持續肆虐，各行各業備受打擊，當中美容業更已被勒令停業逾123日。約20名美容從業員今日（29日）於立法會舉行申訴大會，要求政府為被停工的員工直接提供合理恩恤賠償，並盡快給予明確的復業日期。 業界亦透過立法會批發及零售界議員邵家輝遞信予特首林鄭月娥，邵家輝表示，美容業過去一年均願意配合政府，為抗疫出一分力，至第三波疫情更維持零確診。他又指出，即使政府推出第4輪「防疫抗疫基金」，支援受影響處所，但相信在公司自身難保的情況下，很少員工能夠受惠；政府有責任平衡抗疫及經濟，盡快安排業界復業。

多名美容從業員於會上穿著保護衣抗議，指業界一直配合政府謹守防疫措施，結果卻是一而再、再而三地被延長停業，整個行業都感到極度沮喪及絕望。業界又指，明白疫情反覆，但政府不能因此犧牲某些行業，批評做法不公平及不公道，要求政府給予明確的復工日期或方案，否則要按停業日子長短提供賠償。

經營5間美容院及按摩院的萬小姐指，公司約40名員工，大部分同事均為女性以及家庭支柱，當中更有單親媽媽，形容自己要背負40個家庭，更曾主動提出借糧予員工。政府以14日作為單位審視社交措施，萬小姐稱公司每兩星期就會安排消毒，為復業早好準備，卻一次又一次被延長措施打沉，公司在持續支出下只能「食老本」，或被逼縮少規模。

另一經營美容院的美容師莫小姐表示，為保住經營28年的心血，自己不惜賣樓填補停業期間的支出，包括租金、管理費、保險、儀器供款等龐大開支。莫小姐批評，「停業令」令他們每星期如同「等判刑」，精神壓力極大，有同事因此患上抑鬱及心絞痛等，希望政府正視行業的需要。