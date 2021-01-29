反駁北角封區檢測未現確診「勞民傷財」　林鄭：可達小區「清零」

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-29 10:56

繼佐敦和油麻地碧街後，政府昨晚（28日）突擊封鎖北角指明「受限區域」（即錦屏街東發大廈A、B、C和D座），要求居民留在其處所並按政府安排接受強制檢測，直至區內所有人完成檢測方可離開。 特首林鄭月娥昨晚曾到場視察，她今早在Facebook表示，行動基本上做到保密、聚焦和快速，用了12小時，「限制」令在今早約7時結束。 林鄭又特意回應有質疑指，從效果來看，共有475人接受檢測，未有發現任何確診個案。有人會問，「零」發現是否勞民傷財呢？她認為，「受限檢測」有其實際需要，既可達到小區「清零」、切斷傳播鏈，也可令區內居民安心。

林鄭在Facebook表示，今次「受限區域」涵蓋東發大廈四座(A、B、C、D)超過60年樓齡的舊式樓宇，其中一座於1月18日最先出現首宗確診個案，屬於源頭不明，其後分別於1月20日(有關連)及1月25日(源頭不明)再確診兩宗個案，符合衞生防護中心「一棟樓有兩宗沒有關連個案便須強制檢測」的標準，於1月25日對該大廈C座發出強制檢測公告。

及後該處在1月26及27日再出現五宗確診及五宗初步確診個案，經實地調查後，在1月27日安排C座部分可能有垂直傳播風險的住戶入住檢疫中心，政府亦向A、B及D座發出強制檢測公告。林鄭強調，考慮到個案數字、樓宇狀況、執行能力等因素，認為「受限檢測」有其實際需要，既可達到小區「清零」、切斷傳播鏈，也可令區內居民安心。

今次行動說明「應更快、準、避免訊息混亂」

林鄭提到，昨晚視察行動時，有居民抱怨昨天早上已按「強制檢測公告」接受採樣，但由於未收到陰性結果的短訊，須再檢一次。林鄭說當時請他諒解行動的需要，亦感謝他按要求一日兩次接受檢測。她又指，今次行動說明對某大廈或某小區應進行「強制檢測」或「受限檢測」的決定，「應更快、更準、避免訊息混亂，減少對居民帶來不便。」

▼東發大廈封區情況▼