平機會主席朱敏健倡企業訂立反性騷擾政策　強調非紙上談兵

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-30 11:17

香港性騷擾問題存在已久，平等機會委員會主席朱敏健今（30日）出席港台節目《香港家書》時表示，目前社會對性騷擾的認知不足，機構和企業普遍沒有制訂防止性騷擾政策。他認為，不同機構或企業也應訂立一個有效的反性騷擾政策，包括設立處理投訴的原則和程序、保障當事人不會因投訴而受到處分等。他強調，訂立反性騷擾政策是預防性騷擾的第一步，並非「紙上談兵」。

朱敏健認為，訂立反性騷擾政策是預防性騷擾的第一步。（資料圖片／羅君豪攝）

朱敏健：各界對性騷擾的認知普遍不足 企業無防止性騷擾政策

朱敏健指，性騷擾對受害人造成很多負面影響，是貶損和羞辱人的行為，不但嚴重侵犯受害人的私隱和尊嚴，更對他們造成極大困擾甚至重大心理打擊。他稱，自2013年，平機會已分別在教育界、商界、體育界、社福界、宗教界，以及服務業和外籍家庭傭工等不同界別推行預防性騷擾的工作，期間發現各界對性騷擾的認知普遍不足、機構或企業沒有防止性騷擾政策，亦沒有向員工提供足夠的培訓。

他說，有人認為，訂立反性騷擾政策的實際作用不大，很多時只是「紙上談兵」，但他認為凡事總有第一步，「如果連最基本的政策都沒有，又如何預防和處理性騷擾？」

他以平機會在體育界進行的調查為例，2014年只有 27%回應問卷的體育總會表示已備有反性騷擾政策或行為守則，到了2018年已有35%受訪體育總會表示制定了相關政策或行為守則，而在2020年已有90%受訪體育總會制定了反性騷擾政策或行為守則，升幅非常顯著，這成果有賴不同持份者合力提高對性騷擾的認知。

倡企業訂立反性騷擾政策 設處理投訴程序

朱敏健說，在過去數年，平機會在推廣防止性騷擾方面已進行了很多工作，不過礙於社會對性的迷思、對受害人的不理解，以及本港性教育的不足，令反性騷擾的工作舉步維艱。

他認為不同界別的機構或企業，應具備一個有效的反性騷擾政策，包括對性騷擾零容忍的聲明；解釋何謂性騷擾；政策適用於所有職員、會員、服務使用者及義工；處理投訴的原則和程序；不會因真誠投訴而受到處分；保障投訴人及證人不會遭受使人受害的歧視；說明紀律處分問題；提供處理性騷擾投訴的指定人員姓名和聯絡資料；以及預防性騷擾措施。