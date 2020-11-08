專訪｜回憶立法會與葉劉駁火　朱敏健：我都想自己很「型」

在立法會面對眾議員質問的即時反應，令平機會主席朱敏健能言善辯、詞鋒犀利的形象在網上「爆紅」。難以想像的是，他形容自己曾經是一名「怕醜仔」，直到青少年時代開始接觸的幾種「小眾嗜好 」，除了令他在學界發光發熱，亦成就出今日他在工作上的「零壓力」，可以從容縱觀大局、洞悉細節、面對大眾，以及擁有處理繁忙公務的魄力。

圍棋「睇大局」 橋牌「要計算」

平機會主席朱敏健在以往曾多次提及，博弈令他獲益良多，一切源於他大學時代首次在宿舍接觸圍棋，從此踏上棋手之路。他解釋作為圍棋好手要懂得「睇大局」，要在獲利益最大的地方下子，不能斟酌一兩子的得失，要知道甚麼時候該爭取、甚麼時候該放棄，慢慢就在下棋的過程中，把這道理活用在日常生活，特別是公務中。

「橋牌看大局之餘，也要精細計算。」較少人知道的是，其實博弈中，朱敏健認為自己最擅長的並非圍棋而是橋牌，甚至在80年代有代表香港出賽的實力， 有幾次參加國際賽的經驗。 橋牌是團體活動，講求團隊精神，需要群策群力，又要精密計算，「把自己的利益放到最大」， 這一部分對他來說剛好彌補了圍棋訓練的些微不足。因為圍棋和橋牌均屬小眾嗜好，現實對手不多，所以朱敏健多在行車旅途中用手機跟電腦對局，但僅十多分鐘就已足夠排解繁重的工作壓力。

馬拉松鍛鍊意志

「主席跑多少？你們跑10公里我就跑10公里，你們20公里我就20公里。」擅長靜態活動之餘，朱敏健笑說別看他身型以為他不運動， 他從年少時代起，已經有長跑的習慣，40多公里的馬拉松賽事對他來說也應付有餘。現在不少團體會邀請他以平機會主席的身份來參加活動，很多都是長跑或登高類型，他都會和參加者「共同進退」。 他坦白說自己跑步速度並不快，而且在旅途中會感到疲憊，只是憑着堅毅一直撐到終點，這種鍛鍊令他直到現在，仍有體能和精力應付各種公務。

葉劉駁火朱敏健：你應該炒魷魚呀！

「 問題內容和所用字眼的確完全沒想過。」訪問平機會主席不得不提的，想必仍是反修例風波下引申的立法會咨詢，現場尤如辯論比賽，這也正是朱敏健的強項。他在就讀中文大學的時代，是辯論團隊的成員，曾代表香港參加賽事，也獲獎不少。他直言很喜歡用辯論的方法來應對提問，所以即使在立法會上碰上意料之外的提問，全部都能靠即時反應回答。至於誰的言詞令他最難忘？「其實近期也是立法會那次，阿葉太問那句……」原來是他想也沒想過，「用字眼去到咁激烈」的新民黨主席葉劉淑儀。

當日葉劉淑儀要求平機會主動就政見、口音等類型歧視行為，向政制及內地事務局提供立法建議，又斥朱敏健「大隻講」。朱敏健反駁葉劉的講法「完全錯誤」，葉劉反問：「我有咩錯誤？你嘅錯誤大得好緊要」。朱敏健答道：「你完全錯誤，因為你一開頭就建基於假嘅假設，話我大隻講，呢個係好俗嘅語言。」葉劉聞言怒斥：「你應該炒魷魚呀我認為。」整個過程刀光劍影、火藥味濃厚。

曾奪「最佳男演員」當時沒考慮「型唔型」

「我不會用看不起對方的態度回答問題。」《香港01》記者問朱敏健有否覺得部分立法會議員或記者的問題很「廢」？又有沒有覺得自己當時很「型」？「很坦白說心裏面會這樣想」，他笑着直認不諱。但他表示非旦不會將情緒表現出來，「我又會考慮對方要問這個問題，其實一定有他自己的原因」，因為提問的人沒必要具有相關的專業知識，「可能真的是不知道才問」。至於「型唔型」，他說「當時沒有考慮」，可以的話當然想，但還是留待大家評價。

直到訪問結尾，朱敏健才不經意地提到，他曾在戲劇表演勇奪「最佳男演員」。中學時代他曾內向得不敢跟人家打招呼，但在機緣巧合下，意外地開始參加戲劇表演，令他漸漸掌握演說技巧，對他日後面對媒體有很大裨益。「現在我希望不是在演技上獲獎，而是希望能夠做到實事去得到社會認同，以這樣的角度頒獎給我，我就真的會很開心。」