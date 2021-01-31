逾100座大廈納強檢　陳肇始指檢測方案會考慮環境和樓宇質素等

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-31 09:53

本港疫情持續蔓延，食物及衛生局局長陳肇始今（31日）在網誌表示，全港已有超過100座大廈因14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，或它的污水檢測有呈陽性樣本，而被納入強制檢測。 她解釋，政府決定採取甚麼檢測層次或方案時，會考慮確診個案數目、性質、相連性和分布，以及環境和樓宇質素等，包括樓齡和結構，特別是喉管和大廈管理等。

1月15日至1月28日期間源頭不明個案佔38%



陳肇始網誌以「須檢必檢 達至清零」為題，指本港疫情仍然反覆，在1月15日至1月28日期間，本港共錄得907宗個案，包括864宗本地個案或與本地個案有關連的個案及43宗輸入個案。源頭不明個案有346宗，佔全部個案的約38%。因此，港府採取更果斷和更嚴厲的措施，透過「外防輸入、內防擴散」的措施嚴控疫情，以及進一步加強各項防疫措施的精準度，務求達至「清零」目標。

過去一星期佐敦、油麻地和北角強檢 找到14名對病毒呈陽性人士

陳指，會按區域針對性地擴大強制檢測，其中在過去一星期於佐敦、油麻地和北角進行「受限區域」檢測行動，有超過8,000名市民接受強制檢測，分別在佐敦和油麻地找到13名和1名對病毒呈陽性的人士。

她表示，明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨；在疫情陰霾下，區內的商店生意大受打擊，商業活動停頓，居民生計亦受到影響，希望這短暫的不便，能徹底截斷區內的傳播鏈，釋除居民的憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。她又強調，有少數居民違反強制檢測公告，亦已向他們發出定額罰款，政府必定會繼續嚴厲執法。