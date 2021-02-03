民主黨三招抗寒冬　重啟政治領袖計劃　革新發言人架構｜政圈風聲

撰文： 吳倬安 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-03 10:51

《港區國安法》去年中實施後，民主運動步入寒冬，被視為溫和民主派的民主黨亦無法倖免，多名成員因參加初選被警方國安處拘捕。去年底完成領導層改選的民主黨近月積極探索新發展路向，應對當前波譎雲詭的政治新形勢。 綜合各方消息，民主黨將透過三招增加「戰鬥力」，其中民主黨選舉委員會（選舉委）重啟「政治領袖培訓計劃」，據悉有近15名黨員報名，包括兩名黨副主席林卓廷、梁翊婷，以至資深議員涂謹申等。同時，民主黨正積極革新政策發言人架構，一改過往由立法會議員擔任政策正發言人的傳統，開放予區議員、社區主任等黨員擔起重責，並統合部分重疊的政策範疇。

2018年民主黨黨慶。（歐嘉樂攝）

政治領袖計劃再起動 林卓廷、尹兆堅等報名

民主黨於2013年首次舉辦「政治領袖培訓計劃」，旨在培訓代表該黨出選立法會的「戰將」，讓黨員有較多資源和曝光機會，尹兆堅、鄺俊宇、許智峯、區諾軒等亦曾是「政治領袖」一份子。

據了解，民主黨選舉委員會重啟政治領袖計劃，早前開放予各地區的區議員和黨員參與，有10多名黨員報名參與甄選，包括前立法會議員林卓廷、涂謹申、尹兆堅和鄺俊宇，梁翊婷、東區區議員蘇逸恒、荃灣區議員賴文輝和易承聰亦有報名。

有中委指，在當前政治形勢之下，民主黨能否再參選立法會是未知之數，因此計劃不會以選舉為主要目標，反而希望透過計劃增強該黨「戰鬥力」，包括增加領袖們的曝光度、強化回應各議題的質素和效率。同時，政治領袖需向選舉委員會提交工作計劃，約一年後，選舉委將檢視各參與者能否完成工作目標。

鄺俊宇將繼續出任動物權益政策發言人。（歐嘉樂攝）

統合政策範疇 新人做政策發言人增曝光

與此同時，民主黨正在重整政策發言人架構。民主派總辭過後，民主黨首次在立法會沒有議席。根據過往慣例，26個政策範疇的正發言人均由立法會議員擔任，在重整架構後，政策正、副發言人將開放予所有黨員參與。

據了解，該黨上周三已初步商討政策發言人的人選，讓對個別議題範疇有興趣的黨員「舉手」，有中委透露，大部分政策正、副發言人空缺已有黨員「認頭」，例如袁海文將擔任醫療衞生的正發言人、尹兆堅將續任房屋正發言人、鄺俊宇將繼續主打動物權益、梁翊婷出任發展正發言人等。同時，該黨將會部分重疊的政策範疇統合，例如財經、工商、經濟等相關範疇將合併，料由現在的26個政策範疇，減少至接近20個政策範疇。

有中委指，政策正、副發言人的名單有待正式敲定，部分政策範疇仍有空缺，目前仍開放予不同黨員報名。

消息指，民主青年主席陳堡明（前排右二）早前接任創意媒體部部長。（羅家晴攝）

陳堡明任創媒部部長 搶攻YouTube戰線

消息指，民主青年主席陳堡明早前接任創意媒體部部長。有民主黨中人說，該黨未來宣傳策略將會更進取和全方位，包括進一步攻打「YouTube戰線」，該黨員指，民主黨失去立法會的陣地，不過仍有八十多個區議會議席，認為民主黨可透過專注不同地區議題，又指目前開設Youtube頻道乃大勢所趨，建制派也大舉搶攻YouTube，故該黨將會鼓勵黨員開設YouTube頻道，透過直播節目和拍攝評論時政短片，增加曝光度的同時，在社區播下民主種子。