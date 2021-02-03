青研香港調查：6成受訪者促《基本法》23條立法　7成反對外國干預

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-03 15:14

《港區國安法》實施超過半年，為了解市民對境外勢力干預香港事務的意見，「青研香港」早前以「關於境外勢力干預香港事務的意見」為題進行民意調查。調查發現，接近7成受訪者反對或非常反對境外勢力干預香港事務，另有64%的受訪者認為境外勢力干預香港的情況嚴重或非常嚴重。 調查又發現，61.9%受訪者認為有需要或非常有需要盡快啟動《基本法》23條立法工作。青研香港召集人陳志豪認為，《基本法》23條所涵蓋的範疇與《港區國安法》不盡相同，因此多數受訪者仍認為有必要盡快進行立法，全面堵塞香港在國家安全上漏洞。

青研香港於1月25日至2月2日期間，發布網絡問卷，最終收到逾1,600位市民回應。調查顯示，有62.1%受訪者認為境外勢力干預香港懷有惡意，有64.2%的受訪者認為境外勢力干預對香港沒有好處或非常沒有好處。

調查又顯示，超過6成受訪者認為特區政府「沒有能力」或「非常沒有能力」應對境外勢力干預。青研香港成員莊展銘認為，一些境外勢力的干預行動涉及國家行為，只靠特區政府部門確實未必能妥善應對，中央政府的角色不可或缺。

陳志豪認為，《基本法》23條所涵蓋的範疇與《港區國安法》不盡相同，因此多數受訪者仍認為有必要盡快進行立法，全面堵塞香港在國家安全上漏洞。（羅君豪攝）

青研香港建議，政府應盡快推行公職人員宣誓，目前區議員、行政長官選舉委員會委員等未進行宣誓，故應立即展開立法程序，並待條例草案通過後立即安排有關公職人員進行宣誓。

陳志豪認為，特區政府對於聘用或任命非中國籍人士或多重國籍人士出任公職需要更加審慎，防範境外勢力滲透，貫徹愛國者治港。

青研香港顧問、民建聯立法會議員陳恒鑌呼籲，外國政府應尊重中國的國家主權和安全，停止對香港維護國家安全作出無理批評，認真了解《港區國安法》的條文，正視《港區國安法》所帶來的積極、正面效果。