投訴港台七宗成立　林鄭指極需改善　何俊賢批編輯水平不足

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-04 14:45

香港電台近日被不少建制派狙撃，早前在封區採訪時提到賓館沒有提供罐頭刀的網上「手記」帖文照片，被批評誤導公眾。民建聯漁農界議員何俊賢今日（4日）在行政長官答問會發言狙擊港台，稱港台發生多宗失實事件。 特首林鄭月娥回應指，香港電台極有需要改善，指香港電台被獨立的通訊事務管理局裁定七宗投訴成立，即使是任何部門亦難以接受，已成立小組跟進，三月將提交檢討報告。商務及經濟及發展局局長邱騰華見記者指，港台作為政府部門必須處理投訴，有關報道可按《香港電台約章》原則自行調查。

林鄭在答問會上表示，當局去年七月已成立的小組，由被稱為其愛將的前特首辦丁葉燕薇出任小組主任，三月將會提交檢討報告，及後政府會再詳細研究如何跟進。

何俊賢在發問時指稱，港台報道扭曲了國家主席習近平就推動多邊主義的言論，懷疑編輯水平不足，又斥責《頭條新聞》、《鏗鏘集》就屯門青山灣入境事務中心的報道內容「虛假炒作」，「造假造得太多」。他亦提到早前封區的「罐頭刀事件」，稱市民因報道以為被封區居民有罐頭但無罐頭刀，但事實上有八成罐頭是易拉罐。

廣播處長梁家榮。（資料圖片）

港台七宗投訴通訊局裁成立 林鄭：任何部門亦難以接受

林鄭回應時表示，她認同香港電台極有需要改善，又稱她在《施政報告》提到有很多事物需撥亂反正，但要撥亂反正不是一朝一夕，要有決心和過程。林鄭指出，香港電台被獨立的通訊局裁定七宗投訴成立，即使是任何部門也是難以接受。

何俊賢要求政府就個別事件作即時反應，反問：「政府仲要畀香港電台跣多幾多次？」林鄭再回應稱，每件小事都要調查，要有結論才作跟進，但已就「呢一、兩件事」進行調查。她又期望身兼總編輯的廣播處長梁家榮表達其立場，不過目前仍在等待。

邱表示有那麼多市民關注，港台必須作出回應，有留意到相關改正及道歉。（張浩維攝）

邱騰華：港台面對投訴必須調查 無問題可解釋 有問題須改進

商經局局長邱騰華表示，香港電台作為新聞機構，報道公正持平是基本原則，作為公共廣播機構，《香港電台約章》對其要求更為清楚，需要秉持最高的專業新聞標準。就近日多人關注的個案，邱表示有那麼多市民關注，港台必須作出回應，有留意到相關改正及道歉。

他解釋，香港電台面對投訴時必須調查，如果沒有問題，可以解釋、無畏無懼；如有可改善的地方，必須改進、道歉。他又提到，所有廣播機構都受通訊事務管理局所規管，但面對與《約章》新聞報道的情況，港台可自行處理調查。