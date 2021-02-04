拆局│打擊起底為鞏固政權？　政圈料為九月立法會選舉鋪路

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-04 20:32

特首林鄭月娥今日在立法會「行政長官答問大會」上，表示會先處理較為迫切的「起底」行為，爭取今個立法年度完成草擬修訂《私隱條例》。 然而，香港現正經歷新冠肺炎，為何在需要集中精力振興經濟的時間，「較為迫切」處理「起底」？政圈推測，今次修例除了如建制派一直所倡議，保障執法警員及判案法官，更迫切的是保障一類人士免被網民「起底」，且牽涉及今年九月立法會選舉大戰。

過去一段時間，社會撕裂，「黃藍」陣營均有人起底，被起底者不單止是對方陣營，還涉及警員、法官以至其他人士。首宗違法《私隱條例》的「起底」案件在去年11月初判刑，被告監禁18個月，私隱專員公署當時的新聞稿指出，自2019年6月至2020年10月底，公署已經200多次去信涉事網站、社交平台或討論區營運商，要求移除3,500多條「起底」連結，而公署已經轉介1,400多個個案予警方跟進，可見問題較為嚴重。

然而，有政界人士在行政長官答問大會後表示，「起底」個案雖然不少，但由於影響面較大，須應廣泛諮詢，但林鄭在會上以「迫切」形容修例，爭取在今個立法年度完成，時間線上不免令人懷疑另有考慮。

立法會會期完結前修訂 選舉主任DQ壓力大減

該政界人士指，從時間線上考慮，政府或考慮要在7月暑假立法會選舉提名期之前完成修訂，當選舉主任遇上需要「出手」DQ民主派參選人時，「無後顧之憂」。

事實上，在過去的立法會選舉及區議會選舉中，DQ民主派候選人成為社會焦點，甚至左右選情，而負責「落刀」的選舉主任都難免被網民起底，承受巨大壓力。過往有需要處理DQ民主派候選人的選舉主任臨陣「請病假」，令人懷疑是不想捲入漩渦之中。政圈人士估計，港府倘趕及今年七月立法會休會前完成立法打擊起底，將起底行為列為刑事罪行，九月立法會選舉時選舉主任的心理壓力便可大大減輕，港府要DQ某些民主派參選人的阻力亦相應減少。

林卓廷指影響市民調查權勢者 礙權力制衡

民主黨前立法會議員林卓廷同意上述推測。林卓廷質疑，政府想進一步收窄市民的知情權，他指市民現時可以收集資料，調查有權力人士的操守問題，以及有沒有可疑的聯繫，強調這是合法的方式做調查，是權力制衡的一種。

記協亦有同樣憂慮，指林鄭無進一步交代傳媒查冊安排，令人憂慮可利用打擊「起底」來限制合法新聞工作。

起底民主派人士網站在俄登記 法例無規管成漏洞

政府在處理及向立法會通報「起底」情況時，常常舉例指警務人員及家屬被起底。而其實，目前起底情況並非單一方面，而是多方面均有互相起底，然而若非「起底」警員或其他政府、親政府人士的話，相關個案鮮有提及。

私隱專員公署2019年9月回覆《香港01》查詢時，就指其中一個「起底」民主派人士的網站，域名是在俄羅斯即香港境外登記，根據《個人資料(私隱）條例》，公署並無法定權力迫令相關的域外機構提供網站營運者的資料。

公署解釋，條例沒有域外管轄權，因此公署並無法定權力迫令相關的域外機構提供該網站營運者的資料，不過公署亦有跟進個案，直接要求有關網站移除及停止上載涉及「起底」甚至違法的內容及帖文 ，另聯絡當地保障私隱機構要求跟進。

該網去年上載中大校長段崇智的個人資料，去年10月中大聯絡網站負責人要求刪除，私隱專員公署同月亦表示，會聯絡相關海外機構要求跟進。

然而到目前為止，相關網站仍然存在，市民仍然可以隨意查閱包括段崇智在內的個人私隱，網上更上載愈來愈多「起底」得來的個人資料。

修例方向涵通報機制、提高罰款等惟未提填補海外網站漏洞

今次政府修例，有否處理這個存在已久的漏洞？根據2020年1月20日政府提交給交立法會的修例研究方向，包括設立通報機制、規管資料保留時限、提高罰款、規管資料處理者以及修訂「個人資料」定義，並無一項可以處理上述由海外登記網站上載港人資料的情況。

也就是說，政府修例將規管香港網上言論、規管針對親建制人士「起底」行為，但無法處理存在已久針對非建制派人士的「起底」行為。

林卓廷對此表示不滿，認為政府取態明顯是雙重標準，民主陣營人士及家人被「起底」及受到滋擾，相關修訂隻字不提，是極不公道的做法。也表示，這顯示了今次修訂法例建議，是純粹出於政治考量。