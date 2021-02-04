拆局︱林鄭忽然「勵精圖治」背後考慮　牽動香港未來五年政局

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-02-04 20:12

立法會今(４日)舉行答問大會，行政長官林鄭月娥在發言時，一口氣花20多分鐘，洋洋灑灑提出五大立法建議方向。她強調重視行政立法關係，是良好管治重要一環，希望回復正常的立法會「畀我哋做事」，顯出一派「釜底抽薪」之姿，積極解決多項民生及社會議題。林鄭的「勵精圖治」看似突然，卻不在意料之外，其背後原因非但涉及政治博弈，更會影響香港未來五年的政局。

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五立法建議三涉民生 為建制「搶票」？

林鄭在會上主動提出的五項立法建議，牽涉區議會、醫療、住屋、消防安全及個人私隱等多個範疇，包括確立公職人員宣誓制度、立法引入非本地培訓醫生、立法制定劏房租務機制、加強舊式樓宇消防安全與賦權消務處進行消防改善工程，以及立法打擊虛假訊息、侵犯個人私隱等「起底」行為。其中三項屬建議多與民生相關。

若仔細留意林鄭的發言，其用詞相當肯定且進取，在言語間表露出相當大的「決心」，尤其就引入非本地培訓醫生，以緩減公營醫療系統醫生長期人手不足情況的建議，她主動表示「計劃不算大膽」、「可以更加大步」、「畀我哋做事」等等。至於立法制定劏房租務機制，及加強舊式樓宇消防安全，則是「貼地」感十足的政策，若確實執行，基層市民將直接受惠。

推動林鄭「奮發圖強」的背後原因，就宏觀層面上分析，理論上今年9月將舉行立法會選舉，政府與建制派榮辱與共，此刻推出任何實務政策都有能利建制派爭取選票。從答問大會結束後，建制派火速「大合奏」，六大政團發聯合聲明同撐，就可見一斑。立法會六人組，包括民建聯、經民聯、工聯會、自由黨、新民黨，在聲明特別提到引入海外培訓醫生、改善舊樓宇消防安全、加強保障私隱及打擊網絡「起底」行為四項，都是建制派六大政團代表與林鄭早前會面時提出，他們對此表示歡迎和感謝。如此看來，林鄭今日的建議，就如同一份建制的「成功爭取」清單。

適逢國家主席習近平早前在聽取林鄭的述職報告時強調，只有「愛國者治港」，中央對港全面管治權才有效落實，憲法和基本法確立的憲制秩序，才能得到有效維護，各種深層次問題，才能有效解決。民建聯立即予以響應，提出「變革香港」建議，推動政府架構、行事管理及公務員體制，以及司法機構進行改革等，林鄭自身當然更要有所表現。

圖強勢出招洗頹勢 為競逐連任鋪墊？

作為「愛國者」，林鄭首先是確立公職人員宣誓制度，她指公職人員須依法宣誓擁護《基本法》和香港，是《基本法》第104條的規定，也是《國安法》第六條的要求，她形容這符合一國兩制的憲制秩序，體現愛國愛港是「天經地義」。而「愛國者」亦必須有能力「治港」，推出五項立法建議，除了符合政治要求，正好也可以一洗其抗疫不力之頹勢。

最後就個人層面而言，令林鄭決意「砥礪前行、重新出發」的，最有可能的就是將於明年舉行的2022年特首選舉。林鄭過去兩年可謂連番踫壁，先是提出修改逃犯條例觸發修例風波，民望急挫，復而被指抗疫不力，「好打得」招牌蒙損，如今距離特首戰僅餘一年時間，林鄭若真的想奮力爭取第2個5年任期，如今必須祭出猛招挽救民望，而成功與否，將影響香港未來五年政局。

劉兆佳：建制派主導議會 有利政府推出具爭議性政策

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》訪問時指，目前政治環境，的確可以讓特首推出較受爭議的政策，而現時的政治氣氛，社會上很多香港人都希望政府多關注經濟社會民生問題。過去兩年因為修例風波、疫情以及反對派拉布等原因，令很多實務政策滯後，林鄭如今正好可以順勢提出。

劉兆佳不認為立法會選舉和特首選舉是今次林鄭出招主要考慮，反之認為目前立法會罕有地沒有民主派拉布才是主因，以往一些較具爭議性的民生政策再無阻力，例如立法引入非本地培訓醫生。因此，現時的局勢的確有利港府以及林鄭，推出利民政策，以挽救部分民望。