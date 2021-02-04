建制內鬨?「梁粉」張志剛怒批曾鈺成抽水、其心可誅｜協商特首論

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-04 16:44

全國政協副主席、前特首梁振英早前接受《香港01》專訪，提出行政長官可通過協商產生，引起政圈熱議。有「梁粉」之稱的全國政協委員張志剛日前就撰文力撐，指協商只需「中央問問各方意見，聽後再作決定」；立法會前主席曾鈺成其後不點名反駁，稱某全國政協委員不看《基本法》，「愈講愈離譜」，認為即使以協商產生特首，亦非「問呢個、問嗰個」就拍板，諷刺張志剛身為政協，卻不知道「協商」意思。 張志剛今日（4日）再隔空開火，為梁振英辯護指「協商論」是講給「對奪權不死心的反對派」聽，提醒他們不要再花時間去做「變天奪權的春秋大夢」；又稱讚梁的做法「於國於港，於己於人，都是一樁大好事」。他火氣甚猛地開名狠批曾鈺成，指「你曾鈺成就算不是共產黨員，也是民建聯成員。香港陷入如此艱難境地，建制派接連受到重挫，理應痛定思痛、深刻反省，你曾鈺成還閒極無聊，出來抽水，其心可誅！」

張志剛在報章發表題為「臨危抽水 其心可誅」的文章，寫道如果仔細翻查曾鈺成過去從政30多年的言行，就可以看到其搖擺飄忽，「比建制更建制的有，比泛民更泛民的也有」；又稱建制派有人視他為精神領袖，反對派又有人視他為知心好友，反問「哪個才是真的曾鈺成」。

他又提到，曾鈺成任立法會主席8年，「坊間一些流行說法」指如果不是他當時的縱容，就不會有反對派的猖狂，中央政府就不會下定決心立《國安法》，香港的政治環境亦不會迅速改善；指曾鈺成的作為是功是過很難一時之間下斷語，自言過去都是只看不評。

張志剛稱自已「理論家」 指曾鈺成當了四屆政協心知肚明

對於曾鈺成出席《灼見名家》節目開首即表明純屬「抽水」，張志剛認為應責任自負，自己就得以「理論家」的身分出來指正。就曾鈺成批評其「特首協商論」有辱政協委員身分，張志剛反駁指自己只當了一屆政協，曾鈺成則當了四屆，稱對方如何當上政協一清二楚，心知肚明。他反問，為什麼前財政司司長曾俊華外國名校畢業，堪稱能文能武；社民連成員曾健成對「香港民主運動」身體力行，比曾鈺成更早投身民主陣營，為何都沒有當上政協，「一言以蔽之，因為政協委員是經協商產生。協商的結果，就是你曾鈺成，不必解釋」。

梁振英與現任特首林鄭月娥多次隔空駁火，林鄭早前表明，認為特首由選舉產生較協商好。（資料圖片）

為梁振英護航：協商論是要反對派打消「變天奪權」念頭

張志剛表示，選舉是一個機械式的操作，最重要的原則就是從眾，「都是數人頭，人頭多者勝」。以2016年美國總統選舉為例，特朗普就是用上劍橋分析的幕後顧問，在選舉那一天搶得最多人頭，而當上美國總統。他續指，協商則是一門政治藝術，不絕對簡單從眾，因時因地因勢而考慮眾多因素，再去用智慧作出一個決定。張志剛認為，中央搞協商，主導力量就在中央政府，協商的過程和操作雖有千百樣變化，但都是以中央作主導，毋須向英國人交代。

他又重申，「協商論」是「講給對奪權不死心的反對派聽的」，所以個人從沒有去分析究竟選舉或是協商好；他推測梁振英提出「協商論」的目的，就是提醒反對派，不要再花時間去做「變天奪權」的春秋大夢，中央政府還有殺着在手。張志剛批評，現代民主選舉發展下來的流弊，就是將精力都放在勝選的工程上，之後的執政及如何為民，都成為無關宏旨的事情。

張志剛在文末為梁振英護航，稱要反對派打消「變天奪權」的念頭，放棄這場必輸的賭，讓「奪權的反對派」變回「忠誠的反對派」，精神精力都放回利港惠民的實事，於國於港，於己於人，都是一樁大好事。他直斥，「你曾鈺成閒着無聊，出來抽水，是誠何心？」