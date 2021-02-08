夏博義上月辭英國市議員　梁振英湯家驊促辭公會主席　批隱瞞身份

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-08 21:41

多個建制媒體今日（8日）引述英媒《牛津郵報》上月報道，指本身是英國自由民主黨成員的香港大律師公會新任主席夏博義（Paul Harris），已辭去英國牛津市議會議員一職。夏博義當時接受傳媒查詢時解釋，辭去市議員一職是因要遷至香港工作。 全國政協副主席、前特首梁振英指，大律師公會主席「位高權重」，由英國市議員「兼任」該職是「滑天下之大稽，荒天下之大謬」，促請夏博義辭去公會主席。 大律師公會前主席、行會成員湯家驊批評，夏博義向業界和選民隱瞞其政治背景，對夏博義感到非常失望，希望他盡早退下，還業界一個公道。

《大公》批自由民主黨支持香港「黑暴」

《牛津郵報》在1月6日報道指，在2018年當選為英國牛津市聖瑪格麗特（St Margaret）選區議員的夏博義，已辭去議員職務，即時生效。報道引述夏博義解釋，他已搬到香港生活，在香港已有家庭及工作聯繫，亦會出任香港大律師公會主席。

建制媒體今天接連炮轟夏博義，其中《大公報》報道批評，夏博義擔任大律師公會主席時才辭職，批評英國自由民主黨近年來「多次明目張膽支持香港黑暴」，包括要求予港人居英權。

梁振英在社交網站發文，形容香港大律師公會主席位高權重，竟是由英國市議員「兼任」，反問：「香港到底是誰家天下？夏博義心向何方？」形容這是「滑天下之大稽，荒天下之大謬」，認為夏博義應辭去大律師公會主席一職。

湯家驊（歐嘉樂攝）

湯家驊指夏博義可影響法官任命

湯家驊指，對夏博義認識不深，但每次見面時一向覺得他溫文有禮，指對方雖對人權有強烈立場，但身為律師，這並非罪過。不過他認為，若由有政治背景的人出任大律師公會主席，卻是另一回事。

湯家驊解釋，大律師公會是一個社會上舉足輕重的專業團體，大律師公會的主旨是推廣業界發展和維護法治和司法公義，認為在現今極度敏感的政治環境下，絕不適宜由一位有政治背景的人出任大律師公會主席。他續指，身為公會主席，他是司法人員推薦委員會的委員，可透過其主席身份影響推薦法官的事宜。

湯家驊又斥，夏博義對業界和選民隱瞞其政治背景，並非一位正直穩重的候選人應有所為，故對他感到很失望，並希望他盡早退下，還業界一個公道。

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夏博義遭兩辦炮轟挑戰「一國兩制」底線

資深大律師夏博義上月接替戴啟思出任大律師公會主席，他接受多間傳媒專訪時訪提出推動政府修訂《港區國安法》，包括駐港國安公署人員行為不受本港管轄等。有關言論被港澳辦及中聯辦點名批評，斥夏博義散佈抹黑中國的言論，挑戰國家主權和「一國兩制」底線；又指責大律師公會過去就港區重大憲制性法律問題上，常有失法律專業人士應有的公正理性，在政治化的道路上愈走愈遠。

大律師公會日前發表聲明，稱關注到夏博義接任主席後發表的個人意見，引起一些涉及本會職能和角色的評論。聲明強調，公會及主席致力以專業態度丶正直不柯地履行其職責及宗旨，包括維護香港的法治、《基本法》、司法獨立等，堅定不移地支持《基本法》所保障的「一國兩制」基本方針政策。