吳秋北批夏博義任「二代美國隊長」律師：如何確保無假公濟私？

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-05 16:30

資深大律師夏博義（Paul Harris）上月接棒大律師公會主席後，提出推動政府修訂《港區國安法》部分涉與《基本法》牴觸的條文，被港澳辦及中聯辦點名批評，斥他散佈抹黑中國的言論，挑戰國家主權和「一國兩制」底線；又指責大律師公會過去就港區重大憲制性法律問題上，常有失法律專業人士應有的公正理性，在政治化的道路上愈走愈遠。 港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北批評，夏博義曾任法輪功案及社民連吳文遠案代表律師，現時更代表被控《港區國安法》煽動他人分裂國家罪的「第二代美國隊長」馬俊文，「我們不禁要問，這樣的人出任大律師公會主席，如何確保當中沒有假公濟私、沒有政治立場主導？香港大律師公會是香港大律師的業界代表，還是黑暴代表？香港司法界急需整頓又一例證」。

吳秋北今日在facebook上批評，夏博義上任當天，出席者有資深大律師、民主黨李柱銘，亦有612基金發起人吳靄儀，「難怪一來就要修改『港區國安法』，為了維護朋友圈呀」。

吳秋北又說，翻查記錄，「原來1993年來港執業的夏博義，曾在2002年替法輪功打官司，2005年終審法院判全部法輪功學員勝訴，推翻了八名法輪功學員的妨礙警察辦公及襲警罪。2007年，夏博義更替兩名法輪功學員遞交起訴狀控告江澤民迫害法輪功」。

大律師公會在2月3日發表聲明，指「本會不是政治組織，而是一法律專業團體，旨在處理一切涉及司法事務及大律師專業的事宜。本會及主席致力以專業態度丶正直不阿地履行其職責及宗旨，包括維護中華人民共和國香港特別行政區的法治丶 《基本法》丶 司法獨立以及司法公義，堅定不移地支持《基本法》所保障的『一國兩制』基本方針政策。」

根據《香港人權法案》第11條，被告人在審判時可選任辯護人答辦，即可聘請「辯方律師」，而《法律執業者條例》則列明律師的資格，以及法院認許律師的權力。