政壇諸事町︳林鄭探禮賓府「御用」桃花農　行街市掃「安心出行」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-08 20:34

新春將至，今年在疫情之下政府一度打算停辦年宵市場，最終決定在檔位數目減至一半下復辦。特首林鄭月娥今日（8日）年廿七趁 「行花市」，首先到訪八鄉栽種桃花的農場，拜訪多年為禮賓府供應賀年桃花的花農。 林鄭月娥隨後連同官員到訪食環署在天水圍設立的天幕街市，即場使用街市安裝的體溫探測儀和「安心出行」應用程式二維碼，亦與街市內的商戶、市民交談，指街市設計新穎、環境乾淨，強調市民認為地點便利和運作暢順。林鄭亦在街市內購買水果，並向商戶和市民送上節日的祝福。

林鄭今日首先到訪一個已栽種年花五十多年的農場，了解經營情況，更與該處一名年逾八十，多年為禮賓府供應賀年桃花的花葛表示道謝。林鄭提到，今年因疫情關係，年宵市場須有特別安排，亦曾作出改動，對花農造成一定影響，希望花農諒解。她指政府會全力抗疫，令市民生活和經濟活動盡快恢復正常；她亦會支持本地農業邁向高增值及可持續發展，並向農戶提供技術支援。

其後林鄭與食物及衞生局局長陳肇始、食環署署長劉利群及建築署署長何永賢，到訪去年年底正式啟用的食環署新街市。該街市以「組裝合成」的方式建造，只花了十個月便竣工。林鄭指，政府會繼續按早前公布的計劃，興建新的公眾街市和改善現有街市的設施和管理，包括在將軍澳、天水圍、東涌及古洞北新發展區興建新街市和翻新香港仔街市等。